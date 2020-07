Bose, Sony, Jabra et Microsoft : 4 excellents casques sans fil sont soldés

Les casques sans fil à réduction de bruit sont de plus en plus pratiques pour voyager ou travailler tranquillement. Nous vous proposons une sélection des meilleures offres à l'occasion des soldes d'été, en passant par le WH-1000XM3, le QC 35 II, le Elite 85h ou encore le Surface Headphones.

Au travail, dans les transports en commun ou encore dans la rue, on croise autour de nous de plus en plus de casques sans fil. Beaucoup d’entre eux embarquent la réduction de bruit active, une technologie qui enveloppe son utilisateur dans une bulle pour une expérience sonore encore plus immersive qu’auparavant.

De nombreuses marques proposent ce genre de casques, mais ils sont généralement assez onéreux… heureusement que les soldes adoucissent le prix. À cette occasion, nous avons sélectionné les meilleures offres sur Rakuten qui propose aujourd’hui un code promo pour optimiser vos achats.

Voici les offres en un clin d’œil

Le Sony WH-1000XM3 à 205 euros

Nul besoin de s’étaler sur le sujet, le Sony WH-1000XM3 est l’un des meilleurs – si ce n’est le meilleur – casques à réduction de bruit active sur le marché. Cette dernière est d’ailleurs modulable grâce à l’application Sony Headphones Connect disponible sur iOS et Android afin que vous puissiez l’adapter en fonction de votre environnement. Cela vous permet par exemple d’adoucir cette réduction dans la rue pour plus de sécurité.

La qualité audio est quant à elle très bonne. Les basses sont assez présentes, mais peuvent être réduites avec le mode clear bass que l’on retrouve sur l’application. On trouve également une compatibilité avec le codec audio LDAC, vous n’aurez donc pas de perte de qualité lors d’une écoute en Bluetooth. Enfin, ce casque jouit d’une autonomie tout à fait convenable d’environ 30 heures.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test du Sony WH-1000XM3.

En bref

Une réduction de bruit active excellente

Une très bonne qualité audio

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa

Le Sony WH-1000XM3 est disponible à 205 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN15.

Le Bose QC35 II à 174 euros

Le Bose QC35 II est lui aussi l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active, et ce, malgré l’arrivée du Bose Headphones 700. Cet ancien modèle est toujours autant d’actualité et profite d’un prix de plus en plus intéressant. Sa réduction de bruit est modulable depuis l’application Bose Connect disponible sur iOS et Android. L’autonomie est quant à elle de 20 heures, c’est moins que la concurrence, mais tout de même assez pour de long vol en avion par exemple.

En ce qui concerne la qualité audio du QC35 II, elle est tout à fait correct, peu importe la source de votre musique. Concrètement, même si vous écoutez votre musique sur les plateformes de streaming les plus connues, où la qualité de la musique n’est pas la meilleure, le rendu sonore sera tout de même très bon.

En bref

Un casque confortable

Une qualité audio efficace

Une réduction de bruit efficace

Le Bose QC35 II est disponible à 174 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN15.

Le Jabra Elite 85h à 164 euros

Le Jabra Elite 85h est le premier casque à réduction de bruit de la marque. Il est d’ailleurs plutôt réussi notamment grâce à l’expertise de Jabra dans le monde de l’audio et surtout confortable, même sur le long terme, malgré son poids plus imposant que la concurrence. Si sa qualité audio et sa réduction de bruit sont honorables, il y a deux points sur lesquels il se démarque.

Premièrement, il jouit de fonctionnalités intelligentes très appréciables avec l’application Sound+ disponible sur iOS et Android. On peut configurer l’intensité de la réduction de bruit automatiquement en fonction de son environnement : par exemple, la mettre au minimum à chaque fois que vous êtes entouré de voitures ou de bruits semblables à ceux de la rue. On peut aussi activer un très bon mode « transparence » pour discuter avec quelqu’un sans avoir à enlever le casque. Enfin, le Jabra Elite 85h profite d’une excellente autonomie pouvant aller jusqu’à 36 heures avec la réduction de bruit active.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test du Jabra Elite 85h.

En bref

Un casque confortable

Des fonctions intelligentes pratiques

Une autonomie monstrueuse

Le Jabra Elite 85h est disponible à 164 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN15.

Le Microsoft Surface Headphones à 224 euros

Le Microsoft Surface Headphones, lancé en 2019, a surpris par son arrivée inattendue sur le marché des casques sans fil à réduction de bruit active. Il ne propose pas vraiment une meilleure qualité sonore ni une meilleure réduction de bruit que les casques de Bose ou de Sony, mais il surprend en revanche par ses touches de contrôle.

Il se munit en effet de mollettes très bien pensées sur chaque oreillette. On peut donc régler le volume avec une molette et la réduction de bruit avec l’autre. Une fonction plus pratique qu’un pavé tactile, même si le le casque de Microsoft en possède aussi pour mettre en pause la musique ou appeler son assistant vocal.

On regrettera cependant une autonomie un peu faible de 15 heures, mais elle est contrebalancée par une recharge rapide permettant de gagner 7 heures d’écoute en 30 minutes seulement.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre test du Microsoft Surface Headphones.

En bref

Des molettes très intuitives

Des basses de bonne qualité

De la recharge rapide

Le Microsoft Surface Headphones est disponible à 224 euros sur Rakuten avec le code promo RAKUTEN15.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.