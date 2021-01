L’indémodable casque sans fil Sony WH-1000XM3 est soldé à 190 euros

Le Sony WH-1000XM3 est une référence incontournable dans le monde des casques sans fil à réduction de bruit. Il ne coûte aujourd'hui que 190 euros pour les soldes d'hiver 2021 sur Rakuten, alors qu'il en valait plus de 300 euros à son lancement.

Le XM4 est disponible depuis quelques mois maintenant, mais ce récent modèle du casque sans fil à réduction de bruit de Sony se négocie encore au prix fort, même pendant les soldes. Si vous voulez tout de même le top du top pour vos oreilles à un prix abordable, c’est aujourd’hui vers le WH-1000XM3 qu’il faut se tourner. Il coûte 60 euros de moins que d’habitude.

En bref

Les diverses fonctionnalités

L’autonomie de 30 heures environ

L’efficacité de la réduction de bruit active

Au lieu de 249 euros habituellement, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 (coloris argent) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 190 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15. Vous recevrez également 10,25 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le WH-1000XM3 n’est plus le dernier casque haut de gamme de Sony, mais il a encore tout d’un produit premium malgré son lancement qui date maintenant de 2018. Trois ans après, il faut dire que c’est toujours une référence dans le monde de l’audio, avec un son de qualité et un design circum-aural très confortable.

Le récent XM4 a évidemment peaufiné la formule, mais la base d’une bonne réduction de bruit active bluffante vient du XM3. C’est la source qui a donné de l’inspiration à beaucoup d’autres constructeurs pour essayer de se rapprocher, tant bien que mal, de l’excellence. Encore aujourd’hui, il fait partie des meilleurs et vous ne trouverez pas mieux à ce prix. Depuis l’application Sony Headphones Connect (disponible sur iOS et Android), le mode antibruit s’adapte avec quatre modes différents en fonction de votre environnement et de votre activité : marche, course, transport et à l’arrêt. Vous serez littéralement dans une bulle.

Le casque de Sony intègre également d’autres fonctionnalités, dont une très pratique : Quick Attention. Cette dernière permet tout simplement de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête. On note également la présence de Google Assistant pour éviter de sortir son smartphone de la poche lorsque l’on a une question à lui poser. Dans le même but, on retrouve également des zones tactiles afin de contrôler le volume sonore, changer de musique ou répondre à un appel.

Du côté de l’autonomie, le XM3 peut aussi se vanter d’être utilisé pendant environ 30 heures avec la réduction de bruit activée, et encore plus sans. Il est aussi compatible avec la charge rapide via USB-C, ce qui lui permet par exemple de tenir 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sony WH-1000XM3.

