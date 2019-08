Si vous n’avez pas encore fait vos premiers pas vers la domotique, il n’est pas trop tard. Certaines promotions permettent de se lancer à moindres frais, comme avec ce kit de démarrage vendu à 114 euros sur Amazon. Il comprend une enceinte Amazon Echo Dot et deux ampoules Philips Hue White and Color, ainsi que le pont de connexion obligatoire.

Normalement proposé aux alentours des 160 euros, le kit de démarrage comprenant une enceinte Echo Dot + deux ampoules Philips Hue White and Color (E27, c’est-à-dire le culot à vis large) est aujourd’hui remisé à 114 euros sur Amazon, soit une réduction d’une quarantaine d’euros. Retrouvez les détails de l’offre.

L’Amazon Echo Dot (3e génération) adopte un design tout rond tout mignon. Elle intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec une belle bande lumineuse faisant le tour de l’enceinte, servant de LED indicative.

Alexa prend par ailleurs en charge les « Skills » pour personnaliser encore plus l’expérience domestique en fonction de vos envies. Ils permettent notamment d’agrandir le panel de fonctionnalités pour accéder plus facilement à des services, comme Uber pour commander un chauffeur par la voix par exemple. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack pour améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte.

Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête donc. Des millions d’entre elles sont disponibles, notamment celle de pouvoir également contrôler des ampoules connectées. L’installation des Philips Hue incluses dans ce pack est d’ailleurs très simple. Une fois le pont de connexion branché, il suffit de les synchroniser ensemble via l’application dédiée sur votre smartphone/tablette. De plus, cette solution est plus économe en énergie, contrairement aux ampoules concurrentes qui utilisent le WiFi pour se connecter.

Philips Hue Télécharger gratuitement Cette application permet de configurer et contrôler ses ampoules Philips Hue. L'écosystème Hue est un écosystème d'éclairage intelligent.... 3 raisons de télécharger cette application L'application officielle pour contrôler ses ampoules Philips Hue

Configurez votre écosystème Hue

Créez des scénarios d'éclairage ou gérez vos ampoules manuellement

La gamme White and Color propose enfin un panel de plus de 16 millions de couleurs différentes pour une personnalisation unique de votre ambiance d’intérieur. L’effet de surprise est garanti, aussi bien pour vous que pour vos invités.

Pourquoi recommande-t-on ce pack ?

Le combo parfait pour commencer la domotique

La possibilité de brancher l’enceinte à un système audio existant

La qualité irréprochable de la gamme White and Color

