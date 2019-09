Article sponsorisé par Demooz

La plateforme française Demooz s’est associé à Google pour permettre aux utilisateurs de découvrir les produits Nest Hub et Google Wi-Fi. Et 30 personnes pourront devenir ambassadeurs de la marque et conserver les produits gratuitement.

“Ok Google, est-ce que je peux devenir ton ambassadeur grâce à Demooz ?”. La réponse est oui. La plateforme qui permet de tester tous les produits avant de les acheter recrute en ce moment plusieurs ambassadeurs pour faire essayer le Google Wi-Fi et le Google Nest Hub. Les 30 ambassadeurs sélectionnés auront l’occasion de conserver gratuitement les deux produits à l’issue de la période de test. On vous explique tout.

Découvrez le programme ambassadeur Google x Demooz

Demooz, c’est quoi ?

Vous ne connaissez pas encore Demooz ? Alors laissez-nous vous expliquer. Demooz est une plateforme qui permet d’essayer avant d’acheter des produits high tech. L’idée est de permettre à n’importe qui de tester de nouvelles technologies gratuitement, et de mettre en relation des amateurs de technologie. Si vous pensez vous laisser tenter par une montre connectée, Demooz vous permet de rencontrer un membre de la plateforme qui possède déjà l’objet. Il vous suffit alors d’organiser un rendez-vous , de manipuler l’objet, et de lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête.

Demooz ne propose pas seulement de rencontrer des testeurs, mais également de le devenir et d’essayer gratuitement des produits ! En échange : l’ambassadeur s’engage à faire des démonstrations à de potentiels acheteurs ou même à son entourage, et de publier des contenus dédiés sur ses réseaux sociaux. C’est notamment le cas avec les amplificateurs de Wi-Fi Netgear, ou encore avec les vélos électriques Cowboy, dont les opérations de recrutement ambassadeur sont toujours en cours ! Le dernier partenariat noué par Demooz est tout aussi prestigieux puisqu’il s’agit donc de Google et ses produits domestiques, à savoir les Google Nest Hub et Google Wi-Fi qui pourraient bien vous simplifier la vie au sein de votre foyer.

Découvrez tous les programmes ambassadeurs de Demooz

Le programme ambassadeur Google en détails

Vous êtes fan d’Android et de Google ? Alors vous avez de bonnes raisons d’être intéressé par ce programme ! Demooz renforce son programme ambassadeur avec Google, et vous avez toutes vos chances d’être sélectionné pour devenir l’un des 30 prochains ambassadeurs pour Google. À la clé, Demooz propose de vous fournir un Google Nest Hub et un Google Wi-Fi dont vous pourrez pleinement profiter chez vous pendant l’opération. Elle se déroule sur 4 mois, et à l’issu de cette période, vous pourrez conserver ces équipements gratuitement. Du moins à condition d’avoir rempli les quelques objectifs fixés par Demooz.

Quels sont-ils ? Et bien, il faudra d’abord réaliser 10 démonstrations des Google Nest Hub et Wi-Fi par mois, mais pas de panique. Chaque personne représente 1 démonstration. Invitez 5 de vos amis pour leur présenter les produits, et vous aurez alors acquis 5 démonstrations ! Facile n’est-ce pas ? Ajoutez à cela 4 publications par mois sur les réseaux sociaux ainsi qu’un avis sur les produits, et le compte est bon. Sachez également que chaque mois validé permet d’obtenir 25% de réduction sur les produits. Ainsi, même si vous ne réalisez pas tous les objectifs vous pourrez facilement obtenir des réductions substantielles sur les produits.

Découvrez le programme ambassadeur Google x Demooz

Le Nest Hub et le Google Wi-Fi

La maison connectée est devenue ces dernières années un marché en plein essor et les produits dédiés à nos foyers se sont multipliés. Avec le rachat de Nest, Google a considérablement étoffé son offre, mais que sont donc les Nest Hub et Google Wi-Fi ?

Le premier est un assistant vocal comme l’est le Google Home, à la différence qu’il est ici équipé d’un écran. En plus d’être contrôlé à la voix, et d’être dopé à l’intelligence artificielle, il peut être piloté du bout des doigts et les usages sont multipliés. L’utilisateur peut regarder des films, consulter des recettes pendant qu’il cuisine, y faire défiler des photographies, ou consulter son agenda du jour, la météo ou encore l’actualité. Et grâce à son écran, il est encore plus facile de piloter les autres appareils connectés de la maison. En fait, le Google Nest Hub est tout simplement le centre de contrôle de la maison.

Quant au Google Wi-Fi, il s’agit d’un routeur Wi-Fi basé sur la technologie « mesh » dont le but est d’améliorer la réception du Wi-Fi à travers le foyer. L’appareil se connecte à votre box Internet et peut-être, au besoin, associé à d’autres boîtiers satellites dans la maison, permettant de multiplier les points d’accès et étendre la couverture du Wi-Fi. Compatibles avec le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, ces petits boîtiers offrent chacun une portée confortable, un seul étant suffisant pour couvrir une surface de 85 mètres carrés.

Alors, où est-ce qu’on s’inscrit ?

Pour avoir une chance de devenir l’un des 30 ambassadeurs Google en France, il vous suffit de vous rendre sur la page de recrutement de Demooz, et de suivre les quelques étapes d’inscription. À vous de jouer !

S'inscrire au programme ambassadeur Google x Demooz