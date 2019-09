Article sponsorisé par Udemy

Et si les French Days étaient aussi l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences sans se ruiner ? Découvrez notre sélection de formations Udemy dédiée à l’univers de la programmation. Elles sont en promotion au prix de 10,99 euros pour quelques jours seulement.

Jusqu’au 1er octobre, soit la fin des French Days, la plateforme de formation en ligne Udemy propose l’ensemble de son catalogue en promotion, à partir de 10,99 euros. Un prix très accessible lorsque l’on sait que certains cours comprennent parfois plusieurs dizaines d’heures de formation vidéo. Découvrez notre sélection des meilleurs cours liés à l’univers de la programmation, aussi bien pour le web que les pour les plateformes mobiles.

Devenez un développeur web touche à tout

Rien de mieux pour commencer le développement web que de s’initier à un peu tous les langages utilisés sur Internet. C’est justement l’objectif de cette formation qui aborde une longue liste de langages et outils utilisés pour le développement web : HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, WordPress, etc. En plus de proposer des cours théoriques sur ces langages, cette formation vous propose de réaliser 7 projets concrets, abordant toutes les notions évoquées. De quoi passer rapidement de la théorie à la pratique.

Cette formation est l’un des grands succès d’Udemy : elle a une note moyenne de 4,5 sur 5 pour plus de 14 000 notations. Elle est dispensée par un formateur qui pratique le développement web depuis longtemps, et comprend pas moins de 38 heures de vidéo, ainsi que 46 ressources téléchargeables. Un large contenu, accessible de manière illimitée après s’être acquitté des 10,99 euros nécessaires, contre 199,99 euros habituellement.

La formation complète Développeur Web à 10,99 euros

Maîtrisez le langage tendance du moment : Python

La popularité de Python continue de croître, et il serait dommage de rater le train en route. Des entreprises comme Netflix ou Spotify utilisent ce langage car il a la particularité d’être polyvalent et relativement simple d’accès. Le langage Python est souvent utilisé pour traiter de très grandes bases de données, ce qui est très pratique pour travailler sur de la Big data ou encore le machine learning, soit la phase d’apprentissage derrière chaque intelligence artificielle.

Destinée aussi bien aux débutants qu’aux personnes avec quelques bases en programmation, cette formation comprend plus de 12 heures de cours vidéo, ainsi que 22 articles. Pour la pratique, ce cours propose également des projets, exercices et quiz pour s’assurer que la théorie est bien acquise. Normalement affichée au prix de 199 euros, cette formation voit son prix baisser à 10,99 euros le temps des French Days.

La formation complète Python à 10,99 euros

Le développement d’applications mobiles

Et si vous pensez que l’avenir se joue sur le mobile plutôt que sur le web, cette formation risque de vous intéresser. Toutes les étapes du développement d’applications Android et iOS y sont enseignées. En commençant bien évidemment par la programmation, avec l’outil Xamarin et le langage C#. Mais ce n’est pas tout, puisque ce cours guide également les utilisateurs jusqu’à la publication des applications sur le Play Store ou l’App Store.

Notée 4,7 sur 5, cette formation est dispensée par Jonathan Roux, un développeur indépendant qui a auparavant travaillé pour de grands groupes comme Texas Instrument ou Nvidia. Au programme de ce cours : 18 heures de cours vidéo, 57 ressources téléchargeables et des exercices de mises en pratique. Il est affiché au prix de 10,99 euros jusqu’au 1er octobre, avant de repasser à son prix initial de 199,99 euros.

La formation Développeur d'applications mobiles à 10,99 euros