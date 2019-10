Apple pense clairement que les smartwatches sont là pour rester – et les 6 générations l’Apple Watch le prouvent. Avec une conception de grande qualité, un écran qui offre une bonne visibilité et, l’écosystème d’Apple avec ses apps et ses capteurs orientés santé, Apple est le meilleur élève dans ce domaine. Voici une promotion qui devrait intéresser les propriétaires d’iPhone : l’Apple Watch Series 4 est vendue 100 euros de moins que la Series 5.

Avez-vous lu les premiers tests de l’Apple Watch Series 5 ? Les testeurs ne sont pas tous convaincus par la nouvelle Apple Watch. L’Always On Display est pratique (le fait que l’écran reste toujours allumé), mais l’autonomie de la montre est moins importante que la Series 4. L’autre évolution est l’arrivée de la boussole, mais son usage est assez limité étant donné que peu d’apps en tire parti. On peut également noter un meilleur SoC et davantage d’espace de stockage, mais ça ne changera pas votre quotidien avec cette montre. Le reste n’a pas changé.

Voici l’offre en question : l’Apple Watch Series 4 en version 44 mm avec bracelet sport blanc (photo ci-dessus) est à 379,99 euros sur Amazon. Pour comparaison, l’Apple Watch Series 5 est vendue à 479 euros pour une configuration similaire. Les 100 euros de différences entre ces deux modèles ne sont vraiment pas justifiés.

Retrouver l'Apple Watch Series 4 sur Amazon France