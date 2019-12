159 euros pour ce pack domotique Philips Hue (+accessoires), Google Home Mini et Chromecast

Sommaire En savoir plus

Si vous souhaitez faire de votre maison une maison connectée, voici le pack idéal. Pour moins de 160 euros vous avez 2 ampoules Philips Hue, le pont Hue, la prise connectée, le Dim Switch, un Google Home Mini et un Chromecast 3 avec Acheter sur Google et le code promos FETES2019

La domotique c’est très sympa, mais pas toujours très facile de se lancer dedans. Avec ce pack complet disponible avec Acheter sur Google, vous avez tous les objets essentiels pour faire entrer votre maison dans le futur. Il comprend pas moins de 6 produits qui fonctionnent tous ensemble grâce à la pierre angulaire du pack : le Google Home Mini.

En bref

2 ampoules Philips Hue et ses accessoires (Prise connectée, interrupteur/variateur et le pont)

Le Chromecast 3 toujours aussi pratique

Un Google Home Mini pour piloter tout ça

Le pack domotique complet s’affiche en effet à 159 euros avec Acheter sur Google. Pour bénéficier de la promotion, il suffit de saisir le code promo FETES2019 avant de procéder au paiement de la commande.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Boulanger, Fnac et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier, et bien souvent avec des promotions très intéressantes.

Boulanger propose aujourd’hui le pack à 179 euros, mais il profite d’une réduction de 20 euros en choisissant simplement de passer par Acheter sur Google. Par la suite, rien ne change pour vous. La commande est directement gérée par le revendeur, de même pour la garantie du produit. La garantie Google n’intervient que pendant la livraison, si vous recevez le colis dans un mauvais état, en retard, ou pas du tout par exemple. Vous trouverez plus d’information ici.

En savoir plus 👇

Il n’y a plus franchement besoin de présenter les Philips Hue. Ce sont selon nous les meilleures ampoules connectées du marché, notamment en raison de la qualité de leur lumière, mais aussi de leur application et de l’écosystème Hue en général. Dans le détail, ce pack comprends deux ampoules (E27, alias vis large) « White and Color », capable de briller dans 16 millions de nuances de couleurs… ou dans un éventail de températures de blanc. Vous avez également le Pont Hue nécessaire pour faire fonctionner les ampoules et les deux autres accessoires que sont l’interrupteur / variateur et la prise connectée.

Vous avez ensuite un Chromecast 3 qui va vous permettre de streamer en Full HD divers contenus de votre smartphone sur votre TV. On pense notamment à YouTube, Twitch et d’autres plateformes comme Netflix ou Molotov. Vous pouvez également diffuser un onglet de Chrome, ce qui peut parfois être pratique.

Reste enfin la petite enceinte connectée, le Google Home Mini. Si ces performances audio ne sont pas extraordinaires, elle pourra toutefois sonoriser un petit salon. En revanche, elle embarque toute l’intelligence de Google Assistant, grâce auquel vous pourrez piloter tous les autres périphériques de ce pack. C’est en ça qu’il est idéal pour se lancer dans la domotique.