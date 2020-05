Le moins cher des robots aspirateurs pendant les French Days est à 134 €

Le robot aspirateur Eufy RoboVac S11 du constructeur Anker est particulièrement efficace pour son prix, d'autant plus en promotion pendant les French Days 2020. On le trouve aujourd'hui à seulement 134 euros sur Amazon, contre 179 habituellement.

Pas besoin de dépenser une fortune pour se faciliter la vie au quotidien. Le robot aspirateur Anker Eufy RoboVac S11 que nous avons testé est une solution efficace pour passer l’aspirateur sans effort à la maison et, qui plus est, bien plus abordable qu’à l’accoutumée grâce aux promotions des French Days.

En bref

Intelligent face aux obstacles

Un nettoyage efficace grâce à ses différents modes

Les planifications horaires et journalières

Suffisamment autonome pour des surfaces moyennes

L’aspirateur robot Eufy RoboVac 11S du constructeur Anker est aujourd’hui remisé à seulement 134 euros sur Amazon pour les French Days, contre 179 euros habituellement, grâce à un coupon promotionnel de 25 %.

Pour en savoir plus 👇

L’Anker Eufy RoboVac 11S ressemble esthétiquement aux autres robots aspirateurs premium, mais il se veut bien différent dans son utilisation. Il fait par exemple l’impasse sur une application mobile pour un contrôle uniquement via la télécommande fournie avec. Dans les faits, cela ne pose pas réellement de problèmes, car on peut aussi le laisser se déplacer de façon autonome.

Grâce à ses capteurs infrarouges et de vide, l’aspirateur se déplace comme les autres, contourne les obstacles et évite de se jeter dans du haut des escaliers. Sur ce point, il n’y a rien à redire. Muni de pare-chocs il ne craint pas non plus les collisions avec vos murs, portes et meubles. Il est en revanche impossible de visionner les cartographies, les données à consulter pour surveiller chaque zone à nettoyer, ou toute autre information concernant les programmes, ou même l’état de batterie de l’appareil.

Il offre tout de même quelques possibilités malgré l’absence d’application. Pour nettoyer, l’aspirateur propose différents types de circuits. Il peut se lancer en mode automatique pour couvrir tout un appartement, mais pas que. Il existe également des fonctionnalités pour que l’appareil se concentre sur une pièce, pour effectuer un chemin en cercle, ou faire uniquement les coins.

Fait amusant : telle une voiture téléguidée, il est contrôlable avec l’aide de la croix directionnelle sur la télécommande. À cela s’ajoutent évidemment d’autres fonctionnalités automatiques, comme les horaires prédéfinis pour faire le ménage, par exemple. Il propose d’ailleurs trois modes de puissance : Normal, BoostlQ et Max.

Pour ce qui est de l’autonomie, l’Eugy RoboVac 11S est équipé d’une batterie de 2 600 mAh. Il retourne tout seul à sa station pour se recharger, mais sera inutilisable pendant 5 heures environ. Sans cartographie, il ne retournera pas non plus là où il avait arrêté son travail.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Anker Eufy RoboVac 11S.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.