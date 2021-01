[…] Profitez des soldes pour vous procurer l’iRobot Roomba 675 à 200 euros […]

Les robots aspirateurs coûtent parfois une fortune, y compris ceux de iRobot. Pourtant, la marque propose également des références plus accessibles et performantes : c'est le cas de l'iRobot Roomba 675, dont le prix passe de 298 euros à 199 euros pendant les soldes chez Boulanger.

Les robots aspirateurs, qui peuvent s’avérer très utiles lorsque l’on souhaite se décharger de cette corvée de ménage, sont souvent plutôt onéreux. Les références signées iRobot figurent parmi les meilleures du marché… et les plus chères. Mais pas tout le temps : quelques modèles se négocient sous les 200 euros en période de promotion, comme le Roomba 675, qui bénéficie d’une réduction de 100 euros durant les soldes d’hiver.

En bref

Un très bon rapport qualité/prix

Des capteurs intelligents efficaces

Le contrôle à distance grâce à l’application

Auparavant proposé à 298,80 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba 675 est désormais affiché à 199,99 euros sur Boulanger à l’occasion des soldes.

Pour en savoir plus👇

Le robot aspirateur iRobot Roomba 675 vous déchargera de la corvée d’aspiration dans toute votre maison. Et vous n’aurez même pas à le surveiller : le robot, qui intègre deux brosses, se déplace seul et sait rester discret. Doté de capteurs très efficaces, il pourra aspirer la poussière sous les meubles et dans chaque recoin, tout en évitant les obstacles et en anticipant les changements de niveau de sol. Il est également muni d’un détecteur de vide pour éviter les petits accidents. Mention spéciale pour la technologie Dirt Detect qui, comme son nom l’indique, se chargera de repérer les zones les plus sales pour concentrer toute son action sur celles-ci si besoin. Il s’adaptera évidemment à chaque type de sol, y compris les tapis.

Pour exploiter au maximum toutes les caractéristiques du robot aspirateur, il vous faudra télécharger l’application iRobot Home, qui vous permettra notamment de contrôler le Roomba 675 à distance, et le voir agir en direct même quand vous n’êtes pas chez vous. Vous pourrez aussi programmer jusqu’à 7 nettoyages par semaine et avoir accès à des informations variées concernant l’action du robot. En revanche, contrairement à d’autres robots aspirateurs plus onéreux et donc plus complets, cette référence ne comprend pas la cartographie des pièces à la manière du iRobot Roomba i7+ .

Côté autonomie, iRobot annonce 90 minutes d’utilisation, ainsi qu’une recharge complète en 2 heures sur sa base de chargement, vers laquelle le robot reviendra automatiquement lorsqu’il aura terminé ses tâches.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !