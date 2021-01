Le Google Nest Hub est à moins de 60 euros pour les soldes 2021

Le Google Nest Hub est un écran connecté, qui sert aussi d'enceinte connectée. Il a pour but de devenir l'objet central de votre maison connectée, sans pour autant casser son budget pendant les soldes. Il passe de 129 euros lors de sa sortie à seulement 59 euros, aujourd'hui sur Rue du Commerce.

Mise à jour le 27/01/2021 à 15h57 : Très rapidement victime de son succès sur Rue du Commerce, le Google Nest Hub est également disponible chez Darty pour 10 euros de plus.

Article original : Le Google Nest Hub est l’un des meilleurs Smart Display du marché. Il est simple à utiliser et permet de prendre le contrôle de l’ensemble de vos objets connectés du bout des doigts via son écran tactile ou à l’aide de la voix grâce à Google Assistant. On le trouve à prix réduit pour les soldes d’hiver 2021.

En bref

Un OS simple à utiliser

Les nombreuses fonctionnalités

La bonne qualité de son et d’affichage

Au lieu de 129 euros à son lancement, puis abaissé officiellement à 89 euros depuis quelques mois, le Google Nest Hub avec son écran de 7 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 59 euros sur Rue du Commerce.

Pour en savoir plus 👇

Le Google Nest Hub est pensé comme un appareil central de la maison pour contrôler vos différents objets connectés via Google Assistant. Il permet d’interagir avec ce dernier de plusieurs façons, par la voix ou par l’usage de l’écran tactile.

Son écran de 7 pouces affiche une définition de 1 024 x 600 pixels. Ce n’est pas du Full HD, mais cela lui permet tout de même d’afficher des vidéos via YouTube, ou même de diffuser du contenu depuis un smartphone/tablette grâce à la fonctionnalité Chromecast.

Son OS propose avant tout une interface sobre et lisible de loin pour contrôler facilement vos différents objets connectés. Tout se contrôle d’un tapotement du doigt, ou évidemment avec votre voix grâce aux microphones intégrés. Google Assistant s’occupera de répondre à toutes vos demandes, même pour mettre de la musique sur l’enceinte greffée au dos via votre compte YouTube Music, Spotify, Deezer, etc.

Il permet également de passer des appels via différentes applications de messagerie instantanée. Il peut également recevoir des appels en vidéo, mais ne peut participer qu’avec la voix. Dommage, car le Google Nest Hub n’intègre pas de caméra à l’avant, ce qui ne lui permet pas d’utiliser Google Duo par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test du Google Nest Hub dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Google Nest Hub.

