Le Google Nest Hub devient moins cher grâce à ce code promo

Le Google Nest Hub est l'un des meilleurs Smart Display du marché. On le trouve aujourd'hui à seulement 85 euros via Acheter sur Google avec le code PROMO5JUIN, contre 129 euros habituellement.

Le Google Nest Hub est un produit qui regroupe deux objets à la fois : un écran et une enceinte. Il permet alors d’interagir de différentes manières avec Google Assistant, en faisant de lui un véritablement appareil central de votre maison connectée. La bonne nouvelle ? Il est aujourd’hui disponible avec une remise de plus de 30 % !

En bref

Un OS simple à utiliser

Les nombreuses fonctionnalités

La bonne qualité de son et d’affichage

Au lieu de 129 euros à son lancement, le Google Nest Hub est aujourd’hui disponible à seulement 85 euros via Acheter sur Google grâce au code PROMO5JUIN. Cela représente une réduction totale de 44 euros.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

On le trouve également à 89 euros sur Boulanger.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Google Nest Hub est pensé comme un appareil central de la maison pour contrôler vos différents objets connectés via Google Assistant. Il permet d’interagir avec ce dernier de plusieurs façons, notamment par la voix et par l’usage de l’écran tactile.

Son écran de 7 pouces affiche une définition de 1 024 x 600 pixels. Ce n’est pas du Full HD ni du simple HD, mais cela lui permet tout de même d’afficher des vidéos via YouTube, ou même de diffuser du contenu depuis un smartphone/tablette grâce à la fonctionnalité Chromecast.

Son OS propose avant tout une interface sobre et lisible de loin pour contrôler facilement vos différents objets connectés. Tout se contrôle d’un tapotement du doigt, ou évidemment avec votre voix grâce aux microphones intégrés. Google Assistant s’occupera de répondre à toutes vos demandes, même pour mettre de la musique sur l’enceinte via votre compte YouTube Music, Spotify, Deezer, etc.

Il permet également de passer des appels via différentes applications de messagerie instantanée. Il peut également recevoir des appels en vidéo, mais ne peut participer qu’avec la voix. Dommage, car le Google Nest Hub n’intègre pas de caméra à l’avant, ce qui ne lui permet pas d’utiliser Google Duo par exemple…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test du Google Nest Hub dans nos colonnes.

