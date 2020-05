Le très beau laptop Asus VivoBook S412 passe sous la barre des 570 euros

Le VivoBook S412 est un PC portable qui allie un design vraiment attirant à une fiche technique qui n'a pas à rougir. Proposé habituellement à 800 euros, Boulanger l'affiche à seulement 565 euros.

Asus tente de proposer avec sa gamme des VivoBook S14 des PC Portable milieu de gamme avec une très bonne qualité de production et on peut dire que c’est réussi. On se retrouve avec de bons et beaux produits qui sont très efficaces. Alors qu’il est affiché à 799 euros d’habitude, le VivoBook S14 S412DA-EK320T est proposé à 565 euros chez Boulanger.

En bref

Un design réussi

Un bon écran avec peu de bords

L’intégration du très pratique NumPad

Le PC Portable Asus VivoBook S14 S412DA-EK320T est disponible pour 565 euros chez Boulanger au lieu de 799 euros.

En savoir plus 👇

Soyons directs, le VivoBook S412 est un bel ordinateur de 14 pouces. Son châssis en plastique tente d’imiter le design en aluminium de certains ordinateurs de gamme supérieure. Bien que ce ne soit pas aussi qualitatif que ces PC à plus de 1000 euros, on a une impression de solidité et le tout ne donne pas un effet « cheap » comme on aurait pu le craindre.

En l’ouvrant, on remarque qu’Asus a intégré « l’ergolift », le châssis se surélève au niveau de sa partie basse pour offrir un meilleur confort de frappe sur ce clavier rétroéclairé qui était déjà très bon sans cela.

L’intégration de écran de 14 pouces est elle aussi réussie puisque les bords sont réduits au maximum pour un rapport écran/appareil qui s’élève à 87 %. La dalle TN n’est pas la meilleure option possible, mais sa définition Full HD et son traitement antireflets lui permettent de compenser.

Cette déclinaison du S412 est propulsée par un processeur AMD Ryzen 7-3700U couplé au GPU Radeon RX Vega 10 Graphics, lui aussi fourni par AMD. Ses performances sont donc bien suffisantes pour une utilisation classique qui irait du traitement de texte à de la navigation sur internet ou du traitement photo léger. Son SSD de 256 Go et les 8 Go de RAM lui permettent de tourner rapidement et d’éviter pas mal de ralentissements.

Le petit plus de l’ordinateur est le NumPad. Le pavé numérique intègre un petit réseau de LEDs qui, lorsqu’on les active, font apparaître un pavé numérique. Bien pratique lorsque l’on doit taper un numéro de carte bleue, un code numérique ou faire quelques calculs.

