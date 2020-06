Le prix du Lenovo IdeaPad 5 équipé d’un AMD Ryzen 7 est déjà en baisse

Le Lenovo IdeaPad 5 est l'un des nouveaux ultraportables de cette année 2020 à embarquer un processeur AMD Ryzen avec l'architecture Zen 2, celle qui sera présente dans la PS5. On le trouve aujourd'hui avec une réduction de 180 euros par le biais d'une vente flash sur fnac.com.

Si vous recherchez un ultrabook puissant, voici le Lenovo IdeaPad 5 de 14 pouces équipé d’un Ryzen 7 4700U bénéficiant de l’architecture Zen 2, autrement dit la dernière génération de processeurs pour AMD. La bonne nouvelle ? Il profite actuellement d’une remise inédite de 20 % sur son prix habituel.

Un design compact facile à transporter

La nouvelle génération des processeurs AMD

La charge rapide pour récupérer 80 % en une heure

Au lieu de 899 euros, le laptop Lenovo IdeaPad 5 (référence 14ARE05) est aujourd’hui disponible à 719 euros sur fnac.com grâce à une vente flash.

Ultrabook oblige, le Lenovo IdeaPad 5 est conçu pour être fin, léger et compact. Il ne fait pas plus de 20 millimètres d’épaisseur pour environ 1,5 kilogramme seulement, le tout avec une dalle IPS LCD Full HD de 14 pouces qui propose de très fines bordures autour de l’écran. Pratique, on retrouve un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation afin de déverrouiller l’ordinateur plus facilement qu’avec un mot de passe.

Il est d’ailleurs particulièrement puissant pour un ultraportable grâce à la nouvelle génération des processeurs AMD qui profite de l’architecture Zen 2 — que l’on retrouvera bientôt avec la PlayStation 5. Il s’agit du Ryzen 7 4700U, accompagné par un GPU AMD Radeon Vega 10 et 8 Go de RAM. Cette configuration répond à de nombreux besoins comme la bureautique, mais il faut avouer que vous ne ferez évidemment pas tourner les derniers jeux triple A en ultra.

Ce n’est de toute façon pas la vocation première d’un ultrabook, en témoigne son SSD de 256 Go qui n’est clairement pas d’une capacité suffisante pour accueillir la bibliothèque d’un gamer chevronné. Ceci étant dit, c’est amplement ce qu’il faut pour installer quelques logiciels et en faire un excellent outil de travail au quotidien.

Le Lenovo IdeaPad 5 offre enfin une autonomie estimée à environ 8 heures par le constructeur, soit une journée de travail complète. S’il en faut plus, sachez que cet ultraportable propose un système de charge rapide très efficace, puisque 1 heure permet de le recharger jusqu’à 80 %.

