Le nouveau MacBook Pro 13 (2020) est bradé juste après la keynote d’Apple

Le récent MacBook Pro 13 de l'année 2020 n'a jamais été aussi abordable qu'après la prise de parole d'Apple hier soir. On le trouve aujourd'hui à 1 309 euros au lieu de 1 499. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Apple a annoncé énormément de choses lors du WWDC du 22 juin 2020 pour la partie logicielle de ses nombreux produits. iOS 14, iPadOS, WatchOS, tvOS et bien évidemment MacOS : tout y est passé. Peu de temps avant cela, la firme de Cupertino avait dévoilé la nouvelle version 2020 de son MacBook Pro 13 et ce dernier profite d’une réduction de près de 200 euros juste après la keynote d’hier soir. Une belle coïncidence, vous ne trouvez pas ?

En bref

L’écran LCD Retina 13 pouces

L’apparition du fameux « Magic Keyboard »

Le SSD qui passe de 128 à 256 Go de stockage

Au lieu de 1 499 euros, le MacBook Pro 13 2020 passe aujourd’hui à 1 309 euros via Acheter sur Google en utilisant le code promo 5PROMOJUIN. C’est une belle promotion pour un produit Apple lancé il y a deux mois seulement.

Pour en savoir plus 👇

Après le MacBook Pro 16 et le nouveau MacBook Air, c’est au tour de l’édition 2020 du MacBook Pro 13 d’Apple d’accueillir le fameux « Magic Keyboard », qui remplace désormais le clavier papillon bien trop controversé. Ce n’est d’ailleurs pas le seul ajout de cette nouvelle version, puisque le stockage de base passe également à 256 go au lieu de 128 sur l’ancien modèle, via un SSD.

On retrouve cependant la même fiche technique que celui de 2019 avec processeur Intel Core i5 de 8ᵉ génération cadencé à 1,4 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,9 GHz), où seul le modèle le plus onéreux de la gamme embarque désormais la dixième génération des processeurs Intel… Il est ensuite accompagné d’un GPU Intel Iris Plus Graphics 645 et 8 Go de mémoire vive pour délivrer une expérience utilisateur parfaitement fluide sous MacOS. La bêta de la nouvelle version de ce système d’exploitation arrivera par ailleurs dès le mois de juillet prochain.

L’écran, toujours LCD Retina avec un affichage True Tone pour des couleurs éclatantes, est légèrement plus petit qu’auparavant en passant de 13,3 à 13 pouces. Enfin, le MacBook Pro 2020 embarque évidemment la célèbre TouchBar d’Apple, ainsi que de TouchID pour déverrouiller rapidement votre ordinateur grâce à vos empreintes digitales.

