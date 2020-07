Le prix de cet Asus ZenBook 15,6 pouces n’a jamais été aussi bas sur Amazon

L'Asus ZenBook 15,6 pouces dans sa configuration avec un Inter Core i5 de 10e génération, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD est aujourd'hui disponible à 799 euros au lieu de 999 euros sur Amazon. Un prix tout simplement inédit !

Avec l’Asus Zenbook (UX534FA-A8094T) ainsi que l’ensemble de sa gamme Zenbook, le constructeur taïwanais veut concurrencer le marché des ultras portables taillés pour la productivité. Le modèle de 15,6 pouces propose d’ailleurs une offre intéressante en réduisant exceptionnellement son prix de 200 euros.

En bref

Un design fin et réussi

Une bonne autonomie au quotidien

La dixième génération des processeurs Intel

L’ultrabook ASUS Zenbook UX534FA-A8094T est aujourd’hui disponible à 799 euros sur Amazon, contre 999 euros habituellement. C’est une réduction inédite sur la plateforme du géant américain.

Une autre alternative est aussi en promotion. Il s’agit ASUS M433IA-EB372T à 799 euros à la Fnac au lieu de 1 099 euros. Il est équipé d’un Ryzen 7 épaulé par 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage.

Asus propose au travers de sa gamme ZenBook des ultras portables taillés pour la productivité. Avec 1,7 kg, ce laptop profite d’un design tout en légèreté, qui plus est réussi et peu encombrant pour la taille de son écran. Il se dote aussi d’une charnière bien pensée qui surélève le clavier pour l’incliner et apporter un meilleur confort de frappe.

Ce ZenBook dispose par ailleurs d’un bel écran de 15,6 pouces (définition Full HD) très agréable au quotidien. Il manquera en revanche d’un peu de luminosité, mais profite tout de même d’un très bon contraste. La dalle prend presque toute la place et ne laisse quasiment pas de bords autour d’elle pour un bel effet.

Côté performances, cette version du ZenBook d’Asus est propulsée par un Intel Core i5-10210U de dixième génération épaulé de 8 Go de RAM. Il dispose aussi de 512 Go de stockage via un SSD ultra rapide. Autrement dit, cette configuration est idéale pour réaliser toutes vos tâches quotidiennes, que ce soit pour de la bureautique ou bien de l’utilisation web. Quelques jeux pourront tourner, mais n’espérez pas obtenir des graphismes optimaux sans carte graphique dédiée.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve deux ports USB-A 3.1 et 2.0, un port USB-C, un port HDMI, un port jack 3.5 mm et un port de carte SD. L’autonomie est enfin digne d’un ultra portable, c’est-à-dire environ 10 heures loin du chargeur.

