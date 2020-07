Le Zenbook d’Asus avec Screenpad chute aujourd’hui sous les 1 000 €

L'Asus Zenbook, avec son écran tactile sous le trackpad et un Intel Core i5 de dixième génération, est actuellement en promotion sur Rue du Commerce. Il passe de 1 259 à 999 euros.

Dans le monde des ultras portables, Asus propose sa gamme Zenbook qui possède une belle place sur ce marché. La marque rivalise alors d’ingéniosité pour se démarquer de la concurrence, notamment avec son modèle UX534FAC-A9067T qui profite d’un second écran tactile au niveau du trackpad. Cette version profite justement d’une belle promotion.

En bref

Le Screenpad, très pratique

La bonne autonomie au quotidien

La 10e gen des processeurs Intel pour plus de puissance

L’ultrabook Asus Zenbook UX534FAC-A9067T de 15,6 pouces est aujourd’hui disponible à 999 euros au lieu de 1 259 sur Rue du Commerce, soit une réduction de 260 euros pour cet ultrabook qui sort clairement de l’ordinaire.

Pour en savoir plus 👇

Les Zenbook d’Asus sont des ultras portables taillés pour vous faciliter vos déplacements quotidiens. C’est en effet avec 1,7 kg que ce laptop propose un design fin (seulement 18,9 mm d’épaisseur), d’ailleurs très bien fini. Son écran Full HD de 15,6 pouces ne laisse quasiment pas de place aux bordures pour un encombrement minimal. Asus a en plus le souci du détail : la charnière est pensée pour surélever le clavier et l’incliner pour un meilleur confort de frappe.

Si une particularité touche ce PC de la gamme Zenbook, c’est sans conteste son second écran tactile. Ce dernier est disposé sous le trackpad et propose un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Il est alors possible d’utiliser cet écran en synergie avec votre tâche principale pour exécuter des raccourcis. À l’inverse, il peut effectuer une tâche totalement différente, on pourra donc faire de la bureautique sur l’écran principal et regarder une vidéo sur ce Screenpad, par exemple.

Côté performances, cette version du ZenBook d’Asus est propulsée par un Intel Core i5-10210U de dixième génération épaulé de 8 Go de RAM. Il dispose aussi de 512 Go de stockage via un SSD ultra rapide. On a ici une configuration optimale pour un usage bureautique quotidien ou même pour de la navigation web. Si quelques jeux peuvent tourner sur la machine, n’espérez pas obtenir les meilleurs graphismes sans carte graphique dédiée.

Enfin, l’Asus Zenbook garde une connectique assez riche. On retrouve deux ports USB-A 3.1 et 2.0, un port USB-C, un port HDMI, un port jack 3.5 mm et un port de carte SD. L’autonomie est quant à elle digne d’un ultra portable, c’est-à-dire environ 10 heures loin du chargeur.

Notre guide d’achat

