-300 € pour l’Asus ZenBook Duo équipé d’un second écran au-dessus du clavier

L'Asus ZenBook Duo UX481FA est un ultraportable taillé pour améliorer la créativité et la productivité grâce à son deuxième écran situé juste au-dessus du clavier. Il est aujourd'hui en promotion sur Amazon à 1399 euros au lieu de 1699.

Si vous avez des projets créatifs ou que vous travaillez H24 avec votre ordinateur, l’Asus ZenBook UX481FA est l’ultraportable qu’il vous faut. Puissant, avec la dixième génération des processeurs Intel, il est surtout étonnant grâce à son deuxième écran tactile qui offre de nombreuses possibilités pour améliorer la productivité. Pour les intéressé(e)s, il est justement en promotion.

En bref

Le combo écran 14″ + ScreenPad Plus

Intel Core i7 + 16 Go de RAM + SSD 1 To

Une autonomie considérable (jusqu’à 20h)

Bonus : un stylet est fourni gratuitement

Au lieu de 1 699 euros à son lancement, l’Asus ZenBook Duo UX481FA est aujourd’hui disponible à 1 399 euros sur Amazon. Cela représente tout de même une économie de 300 euros sur un nouveau modèle de 2020.

Pour en savoir plus 👇

Asus propose différents modèles de ZenBook. Certains sont équipés d’un pavé tactile classique, d’autres d’un NumPad et même certains d’un ScreenPad. Pour son Duo, le constructeur taïwanais a amélioré la formule de ce dernier en proposant un ScreenPad Plus. Dorénavant intégré au-dessus du clavier et beaucoup plus grand, il ouvre de nombreuses possibilités liées à la créativité et la productivité.

Ce second écran peut servir à de nombreuses choses. Vous pourrez ouvrir des nombreuses applications facilement et faire plusieurs choses à la fois, comme par exemple regarder une vidéo en même temps que naviguer sur Internet. Le ScreenPad Plus offre également des actions rapides (App Switcher, ViewMax et TaskSwap) afin d’interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané. Il est d’ailleurs possible de dessiner et même de prendre des notes grâce à son stylet inclus dans la boîte.

En ce qui concerne la fiche technique, il n’a pas à rougir avec la présence d’un processeur Intel Core i7 10510U de dixième génération épaulé par 16 Go de mémoire vive. Autant dire que les tâches bureautiques sont un jeu d’enfant pour lui et qu’il peut faire tourner n’importe quel logiciel gourmand. En revanche, il ne faudra pas en demander trop sur les jeux 3D sans la présence d’une carte graphique dédiée.

Le ZenBook Duo est un allié qui se trimbale partout grâce à sa compacité exemplaire. Son écran principal ne fait que 14 pouces et offre un ratio screen-to-body excellent de 90% pour un réel confort de lecture. Par contre, il est un peu plus épais que certains ultrabooks à cause (ou grâce) à sa connectique fournie : USB-C, USB-A, HDMI, lecteur microSD… même le port jack est là. On retrouve également une compatibilité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6.

Pour finir en beauté, l’autonomie de cet Asus Zenbook Duo est considérable. Le constructeur annonce plus de 20 heures sans le ScreenPad activé et environ 15 heures avec. C’est largement suffisant pour passer toute une journée loin du chargeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Asus ZenBook Duo UX581, la version premium de l’année dernière.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir des alternatives, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.