Lenovo IdeaPad 3 : un PC portable puissant pour moins de 600 euros

Si vous recherchez un nouvel ordinateur performant et plus accessible pour la rentrée, on vous conseille de vous tourner vers Lenovo : son IdeaPad 3 avec AMD Ryzen 5 et Vega 6 voit son prix chuter pendant une vente flash à la Fnac. Son prix passe ainsi de 729 à 549 euros.

Pas besoin de débourser des sommes monstrueuses pour acquérir un pc portable performant avec une fiche technique intéressante. Pour moins de 600 euros, vous pourrez acquérir le Lenovo IdeaPad 3 avec à la clé une configuration AMD Ryzen 5 + AMD Radeon RX Vega 6. Il s’agit d’une vente flash qui se termine aujourd’hui, on vous conseille de ne pas trop tarder pour profiter de l’offre !

En bref

Un design élégant et finesse

Une bonne autonomie

AMD Ryzen 5 + AMD Radeon RX Vega 6 + SSD de 256 Go

Au lieu de 729 euros initialement, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 de 15,6 pouces est maintenant disponible à 549 euros en vente flash sur la Fnac. L’offre est valable seulement aujourd’hui.

Pour en savoir plus 👇

Le Lenovo IdeaPad 3 se démarque par un design gris platine élégant, tout en sobriété et sans chichi. Son écran de 15,6 pouces abrite une dalle LCD affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Son format compact ne sera vraiment pas encombrant, avec en plus un poids de seulement 1,7 kg. Ainsi, pas de problème pour le transporter avec vous en déplacement.

Côté performances, pour ce prix, la configuration vaut largement le coup. Cet IdeaPad 3 est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 4500U hexa-core cadencé à 2,3 GHz (avec un boost à 4 GHz), associé à une puce graphique AMD Radeon RX Vega 6. Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. Vous pourrez aussi jouer à quelques jeux peu gourmands. Ajoutons à cela un SSD de 256 Go qui assurera davantage de fluidité et de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire considérablement les temps de chargement.

Pour l’autonomie, le constructeur prévoit un peu moins de 10h loin du chargeur. La connectique reste quant à elle tout à fait classique, avec deux ports USB 3.2, un port USB 2.0, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un port jack. En revanche, pas de port USB-C à l’horizon.

Notre guide d’achat

