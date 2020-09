Le prix du puissant laptop ASUS ROG STRIX G15 (144 Hz, i7, RTX 2070) est en baisse

Le sobrement nommé Asus ROG STRIX-G15-G512LW-HN038T est en promotion ! Il embarque des composants ultra performants pour un prix de 1 589 euros au lieu de 1 999 euros habituellement.

La gamme ROG d’Asus propose des laptops dédiés aux joueurs et joueuses PC. Pour cela, le modèle « G15-G512LW-HN038T » intègre des composants de dernières générations pour offrir une expérience gaming digne de ce nom. Vous ne serez pas déçu par la puissance de ce laptop qui est d’ailleurs en promotion chez plusieurs revendeurs.

En bref

Un écran de 144 Hz pour un affichage ultra fluide

Un processeur Intel Core i7 de dernière génération

Une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070

Le laptop gaming Asus ROG STRIX G15 est actuellement disponible à 1589 euros au lieu de 2000 euros chez Amazon, Fnac et Darty.

Pour en savoir plus 👇

Avec son ROG STRIX G15, Asus a réalisé un laptop qui reste dans les standards d’un PC dédié au gaming au niveau du design, mais tout en voulant apporter un plus. On se retrouve avec un ordinateur qui est assez fin même si ce n’est pas un ultrabook, mais cela reste très satisfait pour ce genre d’ordinateur. On note aussi une bande de RVB du plus bel effet, disposée sous l’ordinateur.

Son écran de 15,6 pouces est une dalle IPS affichant une définition Full HD. Mais le plus important ici est le taux de rafraîchissement de 144 Hz. Vous pourrez profiter d’une excellente fluidité d’affichage pour jouer à vos jeux préférés ou naviguer sur le web.

Pour profiter de cette fluidité, il faut aussi des performances qui tiennent la route. Asus a encore tout prévu avec le processeur Intel Core i7 10750H (4 cœurs avec une fréquence de 2,6 GHz à 5 GHz), les 16 Go de mémoire vive et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070. Autrement dit, la plupart des jeux AAA tourneront sans aucun problème avec des paramètres graphiques élevés. On ajoute d’ailleurs à cela un SSD de 512 Go pour profiter d’un temps de chargement rapide par rapport à un disque dur classique.

Côté améliorations, trois slots pour SSD M.2 NVMe PCIe sont disponibles, dont deux qui peuvent fonctionner ensemble en RAID 0. Vous pourrez donc sans problème upgrade votre stockage interne tandis que pour la RAM, vous pourrez l’augmenter jusqu’à 32 Go en SDRAMM DDR4.

Enfin, comme tout ordinateur portable qui sert principalement à jouer, la batterie n’est pas une grande force. Des longues sessions de jeu ne seront donc possibles que si vous avez votre chargeur à proximité.

Notre guide d’achat

