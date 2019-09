Le OnePlus 7 Pro est l’un des meilleurs smartphones sortis cette année. L’arrivée de son successeur approche et son prix commence donc à baisser. Il est disponible pour 527 euros sur Gearbest avec un code promo au lieu de 709 euros.

Quand on regarde la liste des smartphones sortis cette année, le OnePlus 7 Pro est clairement l’un des appareils qui se démarquent par sa qualité. Son écran 90 Hz, son SoC Snapdragon 855 et ses autres caractéristiques justifiaient son prix de base de 709 euros. Le voici maintenant à seulement 527 euros sur Gearbest !

Le design du OnePlus 7 Pro est vraiment réussi, un dos tout en verre accueille le module photo, le logo et le nom de OnePlus dans une sobriété bienvenue. Mais c’est surtout à l’avant qu’il se démarque avec ce magnifique écran borderless (il occupe 88,6 % du corps du smartphone).

Cet écran OLED possède une définition Quad HD+ et surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce taux permet d’avoir une fluidité presque jamais vue depuis un smartphone, les animations s’enchaînent sans accroc ce qui rend l’utilisation ultra satisfaisante. Mais l’écran est excellent dans les autres domaines également. Son absence d’encoche et ses bordures à peine visibles sont particulièrement appréciables.

Mais alors, où se cache l’appareil photo avant ? Il est placé dans un petit système motorisé qui sort du haut du smartphone quand on a besoin de lui. Le système semble bien construit et ne devrait pas causer trop de problèmes. Son défaut réside sur la partie photo. Ce OnePlus 7 Pro, que ce soit avec son capteur avant ou son triple capteur à l’arrière, n’arrive pas à se hisser au niveau des ténors des marché, même si dans l’ensemble les clichés restent honorables.

Pour finir, le terminal embarque un SoC Snapdragon 855, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage interne alimentés par une batterie de 4000 mAh. Cette configuration permet de ne ressentir aucun ralentissement sur des tâches classiques comme surfer sur le web, regarder des vidéos ou des tâches plus gourmandes comme jouer à de gros jeux comme Fortnite. Il est clairement l’un des appareils les plus puissants du marché.

Avec sa batterie d’une grande capacité, il devrait tenir la journée sans problème. Il propose même une recharge ultra rapide pour récupérer 60 % de batterie en 30 minutes.

Pourquoi recommande-t-on le OnePlus 7 Pro ?

Son écran magnifique

Un design réussi

Un smartphone ultra-puissant

Le OnePlus 7 Pro est disponible en version internationale 6 Go + 128 Go sur Gearbest pour 527 euros avec le code GB7P6128 qui vous offre 63 euros de réduction sur le prix original de 590 euros. Il faut ajouter 7 euros de frais de port.

Retrouvez le OnePlus 7 Pro à 527 euros chez Gearbest

GB7P6128