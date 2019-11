Si nous avons pu découvrir de nombreuses offres au gré de la semaine passée, c’est aujourd’hui que les choses sérieuses débutent. Le Black Friday est arrivé, et avec lui, une montagne d’offres à découvrir. Afin de vous aider à ne pas perdre la tête, et découvrir ce qui se fait de mieux, nous vous avons concocté une petite sélection des meilleures offres smartphone que nous avons pu découvrir au gré de nos errances dans nos linéaires virtuels préférés.

Le Black Friday, comme les autres périodes de soldes massives, est le moment idéal pour changer de mobile. De nombreux e-commerçants proposent en effet des réductions importantes sur de nombreux terminaux, et il est possible de faire d’excellentes affaires pour peu que l’on ait l’œil aiguisé. Afin de vous aider à éviter de louper les meilleures offres du moment, nous avons décidé de regrouper ici les deals smartphones qui nous sont semblés les plus intéressants en termes de prix, mais aussi de matériel proposé.

Black Friday oblige, ces offres sont susceptibles de fluctuer au cours des jours à venir, et nous tâcherons d’actualiser autant que faire se peut les offres, mais aussi cette sélection, de manière à continuer à vous proposer les promotions les plus intéressantes. N’hésitez donc pas à revenir de temps en temps pour voir ce qui se fait de beau.

Le Samsung Galaxy S10e 128 Go à 449 euros

C’est le « petit modèle de chez Samsung, le Galaxy S10e est actuellement soldé chez Cdiscount à 449 euros. Il se pare donc d’un écran de 5,8 pouces contre 6,1 et 6,3 pour ses grands frères. Mais il s’agit d’une dalle AMOLED de très bonne qualité. C’est sans doute l’une des meilleures du marché actuellement

Alimenté par un Exynos 9820 cadencé à 2,7 GHz, un GPU Mali G76 et 6 Go de RAM, il propose une expérience utilisateur fluide et sans heurts. Il dispose également d’un double capteur photo très efficace, avec notamment la présence d’un capteur grand angle.

Ecran Amoled de 5,8 pouces

Possibilité de charger d’autres appareils sans fil

Certification IP68 contre l’eau et la poussière

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e à 449 euros chez Cdiscount

Si vous aimez les grands écran vous pouvez opter pour le Galaxy S10 128 Go pour 649 euros chez Rue du Commerce, mais en Vert Prisme cette fois-ci.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 649 euros chez Rue du Commerce

Ou encore le S10 Plus, à 749 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 à 649 euros chez Rue du Commerce

Le Huawei P30 Pro 128 Go à 629 euros

Si vous cherchez un smartphone qui en a dans le ventre côté photo, c’est sans doute le Huawei P30 Pro qu’il vous faut. Le constructeur chinois a en effet mis le paquet de ce côté-là pour proposer un terminal taillé pour la prise d’image. Ce ne sont pas moins de quatre capteurs conçus en partenariat avec Leica qui vous attendent sur l’arrière. Avec un capteur principal à 40 MP, un grand angle, un téléobjectif et un objectif macro, la seule limite sera votre imagination… et votre talent bien sûr. Pour compléter cet arsenal, le P30 pro peut aussi compter sur un zoom hybride extrêmement performant, un mode nuit qui fait des merveilles, et un mode portrait capable de faire des merveilles grâce à la caméra frontale de 32 MP.

Pour ne rien gâcher, ce terminal dispose d’un écran OLED de 6,47 pouces FHD+ parfaitement capable de rendre justice aux images que vous capturerez. Dans ses entrailles, c’est un Kirin 980 qui vous attend, suppléé par un GPU Mali G76 et 8 Go de RAM. Il se démarque aussi par une excellente autonomie grâce à sa batterie de 4200 mAh supportant la charge rapide. Et la bonne nouvelle, c’est que ce P30 Pro est actuellement disponible chez Amazon pour 629 euros, soit près de 220 euros de moins que son tarif habituel.

Appareil photo parmi les meilleurs du marché

Ecran 6,47 pouces OLED Fullview

Autonomie massive grâce à la batterie 4200 mAh

Retrouvez le Huawei P30 Pro 128 Go à 629 euros chez Amazon

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, vous pourrez aussi découvrir une offre combinant le Huawei P30 Pro 128 Go et la montre connectée Watch GT Active pour 699 euros chez Rue du Commerce.

Retrouvez le Huawei P30 Pro 128 Go et la Watch GT active à 699 euros chez Rue du Commerce

L’iPhone XR 64 Go à 569 euros

Sorti à la fin de l’année dernière, l’iPhone XR reste actuellement l’une des valeurs sûres de chez Apple. S’il ne possède pas d’écran AMOLED comme le reste des gammes X (et 11 Pro), il est en revanche équipé d’un écran LCD, le Liquid Retina, qui n’a pas à rougir. Cette dalle de 6,1 pouces lui permet en effet d’afficher des couleurs fiables en toutes circonstances. Dans ses entrailles, il est possible de découvrir la même puce que sur les modèles XS et XS MAX, à savoir l’A12 Bionic.

Petite merveille de puissance, doté d’un Neural Engine flambant neuf, elle permet à l’iPhone XR de tirer pleinement parti de son mode photo pour proposer des fonctionnalités supplémentaires, en particulier dans le mode portrait. Modification de la profondeur de champ ou de l’éclairage, bokeh ou encore correction des imperfections seront à l’ordre du jour. Habituellement disponible pour environ 850 euros, l’iPhone XR est actuellement soldé à 569 euros chez Cdiscount dans sa version noire.

Écran LCD Liquid Retina

Caméra TrueDepth et reconnaissance faciale

Mode portrait amélioré

Retrouvez l’iPhone XR 64 Go Noir à 569 euros chez Cdiscount

Et si vous trouvez le noir trop terne, vous pouvez toujours vous rabattre sur la version (Product)RED elle aussi disponible chez Cdiscount pour 589 euros.

Retrouvez l’iPhone XR 64 Go (Product)Red à 589 euros chez Cdiscount

Le Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 365 euros

Actuellement soldé 365 euros chez Amazon, le Xiaomi Mi 9T Pro est une excellente affaire. Ce terminal signé Xiaomi entretien en effet un très bon rapport qualité-prix grâce à quelques points particulièrement intéressants comme son grand écran OLED de 6,39 pouces d’une définition de 2340 par 1080 pixels pour 403 ppp. Son système est alimenté par un Snapdragon 855 amplement suffisant pour lui permettre d’offrir une expérience fluide en toute circonstance.

Sur le dos de l’appareil, vous pourrez découvrir un triple capteur photo dominé par un objectif Sony de 48 MP. De manière assez originale, le capteur en façade se range à l’intérieur de l’appareil, laissant l’écran vierge de toute encoche. L’autre point fort de ce Xiaomi Mi 9T Pro réside est dans sa grande batterie de 4000 mAh qui vous permettra de l’utiliser 2 jours dans le cadre d’un usage courant.

Écran Amoled de 6,39 pouces

Batterie 4000 mAh compatible fast charge

Triple caméra arrière 48 MP

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T 128 Go à 365 euros chez Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 Go à 244 euros

Sorti dans le courant de l’été, le Redmi Note 8 Pro de chez Xiaomi est un smartphone qui a tout pour plaire. Grand, avec son écran LCD de 6,53 pouces pour une défintion de 2340 par 1080 pixels, il est alimenté par un processeur Helio G90T et un GPU Mali G76 qui en font un parfait candidat pour des sessions de jeu endiablées. Ajoutez à cela 6 Go de RAM et vous obtenez une expérience utilisateurs fluide et sans anicroches en toute circonstance.

On appréciera aussi grandement l’autonomie de ce smartphone, parfaitement capable de tenir la charge y compris en l’utilisant intensivement. La raison ? Sa batterie Li-Po de 4500 mAh et son chargeur 18W compatible avec la charge rapide. Cerise sur le gateau, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est actuellement disponible pour 244 euros chez Amazon.

Très grand écran de 6,53 pouces

Smartphone taillé pour le jeu

Autonomie au top

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 Go à 244 euros chez Amazon

Le Samsung Galaxy S8 64 Go à 359 euros

Comme le dit l’adage, c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes. Une expression qui illustre parfaitement le Samsung Galaxy S8. S’il date un peu (2017 tout de même), cela n’en reste pas moins un excellent terminal. D’autant plus que son prix est désormais on ne peut plus intéressant. En allant chez Cdiscount, vous pourrez en effet le découvrir à 359 euros. Assez compact au regard des terminaux actuel, avec son écran OLED de 5,8 pouces pour une définition de 2960 par 1440 pixels, il n’en demeure pas moins très efficace.

Propulsé par un Exynos 8895 cadencé à 2,3 GHz, un GPU Mali G71 et 4 Go de RAM, il dispose aussi d’un stockage de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go grâce au port microSD. Comparé aux standards actuels, sa batterie de 3000 mAh fait un peu pâle figure, même si l’on appréciera la présence de la charge rapide. Bien qu’un peu daté, ce Samsung Galaxy S8 s’avère idéal pour les utilisateurs ne courant pas après les derniers terminaux en date.

Ecran Infinity de 5,8 pouces

Déverrouillage par reconnaissance d’iris

Oldies but goodies

Retrouvez le Samsung Galaxy S8 64 Go à 359 euros chez Cdiscount

