Le OnePlus 8 est déjà disponible à 533 euros avec ce code promo

L'excellent OnePlus 8 est déjà disponible à 533 euros au lieu de 699 euros à sa sortie sur Aliexpress avec un code promo exclusif.

Le OnePlus 8 s’affiche déjà à 533 euros sur Aliexpress au lieu de 699 euros à son lancement, une belle baisse ! Pour l’obtenir à ce prix, il suffit d’utiliser le code promo exclusif ONEPLUS818 une fois le produit dans le panier. Il est expédié depuis l’Espagne et bénéficie d’une livraison rapide, prévue mi-mai.

En bref

Un excellent OLED écran 90 Hz

Le surpuissant SoC Snapdragon 865

OxygenOS toujours aussi efficace

Compatible 5G, paré pour l’avenir

Le OnePlus 8 est proposé à 533 euros sur Aliexpress au lieu de 699 euros dans sa version 128 Go de stockage et 8 Go de RAM dans sa version noire avec le code promo ONEPLUS818.

Retrouvez le OnePlus 8 à 533 euros chez Aliexpress ONEPLUS818

Le produit est proposé via un vendeur tiers qui commercialise le smartphone depuis l’Espagne. Le smartphone dispose d’une garantie vendeur de deux ans.

Le OnePlus 8 est le dernier né de la célèbre marque chinoise. Il reprend les idées générales introduites par le OnePlus 7T avec des nouveautés bienvenues. Son écran est relativement similaire à celui de son prédécesseur (AMOLED, Full HD+, 90 Hz) mais il troque une encoche en V pour un poinçon sur la partie supérieure gauche. La partie SoC passe au Snapdragon 865 qui offre une compatibilité native avec la 5G SA/NSA (quand elle sera disponible en France).

Sa solution photo est légèrement modifiée avec un nouveau capteur macro qui remplace son téléobjectif. Sans doute moins utile, mais une qualité générale revue à la hausse. Enfin, il conservera une autonomie très solide avec sa batterie de 4300 mAh et avec son interface OxygenOS 10 particulièrement efficace !

Pour plus d’informations sur le smartphone et connaitre notre avis détaillé, rendez-vous sur notre test complet de ce OnePlus 8 !

