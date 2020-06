Enfin une promotion acceptable pour le Samsung Galaxy Note 10 Lite équipé du S-Pen

Bien que le Galaxy Note 10 Lite soit pour Samsung une version abordable de son smartphone premium équipé d'un stylet, son prix de lancement n'a pourtant pas plu à tout le monde. Heureusement, il n'est jamais tombé aussi bas qu'aujourd'hui en passant de 609 à seulement 449 euros.

La gamme Galaxy Note de Samsung est très réputée dans le monde des smartphones. Elle a démocratisé les écrans aux larges diagonales en justifiant l’utilisation d’un stylet. Ses smartphones ont d’ailleurs toujours été considérés comme haut de gamme, enfin jusqu’à l’arrivée de la version Lite.

Ce n’est pas encore à la portée de toutes les bourses, mais cette réduction de 160 euros sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite donne clairement la possibilité à celles et ceux qui ont un budget plus contenu de profiter du S-Pen avec l’excellente interface One UI.

En bref

L’écran AMOLED de bonne qualité

La polyvalence du triple capteur photo

L’autonomie confortable avec 4 500 mAh

Au lieu de 609 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est aujourd’hui disponible à seulement 449 euros sur Electro Dépôt. On le trouve en trois coloris à ce prix : noir, rouge et argent.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est le smartphone le plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’un stylet. Le S Pen de cette version allégée est néanmoins sensiblement différent de celui du Note 10 classique, car il ne propose effectivement pas les mêmes fonctionnalités. Il est par exemple impossible d’effectuer un zoom dans une photo, mais il convient en revanche pour un usage plus traditionnel, comme le dessin ou la prise de note.

L’esthétique globale du smartphone est fortement reprise de son aîné, où la seule réelle différence visuelle vient des bordures plus prononcées autour de l’écran. Ceci étant dit, la dalle est de très bonne facture puisque Super AMOLED, ici d’une diagonale de 6,7 pouces et affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. On remarque également qu’il est plus épais et, de ce fait, plus lourd en main, mais on lui pardonne facilement l’embonpoint grâce à sa grosse batterie de 4 500 mAh qui lui confère une autonomie de 2 jours, selon l’utilisation.

Il est d’ailleurs propulsé par l’Exynos 9810, l’ancien SoC haut de gamme qui équipait les Galaxy S9 et S9 Plus. La puissance n’atteint pas celle des flagships de la fournée 2019/2020, mais force est de constater que cette configuration est encore suffisante aujourd’hui pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux gourmands.

En ce qui concerne la photo, on retrouve un module efficace équipé de 3 capteurs 12 mégapixels, même s’il éprouve des difficultés en basse lumière. Il apporte surtout une polyvalence appréciée sur ce segment tarifaire, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Samsung Galaxy Note 10 Lite dans nos colonnes.

