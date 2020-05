Galaxy Tab S6, S5e ou A : les tablettes Samsung sont à prix cassé pour les French Days

C’est aujourd’hui votre jour de chance si vous aviez dans l’idée d’investir dans l’une des tablettes tactiles du constructeur coréen. Samsung Galaxy Tab A, S5e et S6 : elles sont toutes en promotions pendant les French Days !

Quel que soit votre budget, Samsung a une tablette à vous proposer. La Galaxy Tab A représente l’entrée de gamme, puis la Galaxy Tab S5e le milieu de gamme et enfin la Galaxy Tab S6 le haut de gamme. Toutes profitent du savoir-faire exemplaire du géant coréen dans le domaine, d’autant plus qu’elles sont toutes équipées de l’interface One UI adaptée pour tablette. C’est à ce jour la meilleure alternative à iPad OS dans le monde d’Android.

Pour les French Days, on retrouve ces différents modèles en forte promotion, voici nos recommandations.

Même la nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite est disponible en promotion avec le code promo FRENCHDAYDAYMAI20 via Acheter sur Google et passe de 399 à 359 euros seulement.

Samsung Galaxy Tab S6

La Samsung Galaxy Tab S6 est la tablette haut de gamme qui ne fait aucun compromis. Son écran Super AMOLED de 10,5 pouces au format 16:10 est de toute beauté, ce dernier intègre même un capteur d’empreintes digitales à ultrason pour le déverrouillage.

Ensuite, cette tablette premium embarque un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive pour proposer une puissance répondant à tous les usages, même les jeux 3D (et dans les meilleures conditions graphiques). Elle est d’ailleurs compatible avec le S Pen — lequel se recharge directement via la tablette — et profite d’une meilleure intégration qu’auparavant, notamment avec de nouvelles fonctionnalités. Pour l’autonomie, on retrouve enfin une batterie de 7 040 mAh, pour tenir environ 2 jours loin du chargeur.

N’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Tab S6 pour en savoir plus.

Sa compatibilité avec le S Pen

Son écran Super AMOLED de toute beauté

La puissance du Snapdragon 855 au quotidien

Au lieu de 799 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 est disponible à seulement 539 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On la trouve également à 599 euros sur Boulanger à l’occasion des French Days.

Samsung Galaxy Tab S5e

La Samsung Galaxy Tab S5e est quant à elle une tablette milieu de gamme qui se concentre sur « l’essentiel » — comme ce fut le cas pour le Galaxy S10e — avec de légers sacrifices pour faire baisser la facture. Cependant, on retrouve tout de même un écran Super AMOLED Quad HD de 10,5 pouces calibré presque à la perfection, idéal pour visionner du contenu en streaming.

Elle est ensuite propulsée par un Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de mémoire vive, ce qui permet de faire tourner quelques jeux 3D en plus de bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien. De plus, son autonomie est excellente grâce à sa grosse batterie de 7 040 mAh (compatible charge rapide jusqu’à 18 W).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Tab S5e.

Son écran Super AMOLED

Ses performances honorables

Son autonomie très confortable

Au lieu 449 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S5e est disponible à seulement 384 euros sur Rue du Commerce à l’occasion des French Days. Cela représente une économie de totale de 70 euros sur le prix d’origine de la tablette tactile.

Samsung Galaxy Tab S4

La Samsung Galaxy Tab S4 est peut-être l’ancienne tablette haut de gamme du constructeur coréen, mais elle a encore de nombreux arguments à faire valoir aujourd’hui par rapport à d’autres modèles récents de la gamme, notamment sa puissance supérieure à la Tab S5e grâce à son Snapdragon 835 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Evidemment, l’écran de 10,5 pouces est AMOLED et la tablette profite également d’une belle autonomie avec sa batterie de 7 300 mAh.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test de la Samsung Galaxy Tab S4 dans nos colonnes.

Son écran Super AMOLED

La puissance du Snapdragon 835

Une grosse batterie pour une grande autonomie

Au lieu 599 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S4 est disponible à seulement 377 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

Samsung Galaxy Tab A (2019)

La Samsung Galaxy Tab A (2019) est la tablette la plus abordable du constructeur coréen. Elle s’équipe d’un écran IPS LCD (Full HD+) de 10,1 pouces qui est de bonne facture pour son prix contenu, et on peut faire le même constat pour le reste de sa fiche technique.

Son SoC Exynos 7904 épaulé par 2 Go de mémoire vive ne casse pas des briques en termes de performances, mais offre une expérience utilisateur fluide au quotidien et c’est tout ce qu’on lui demande. Cette tablette bon marché va surtout surprendre par son autonomie extrêmement confortable. Avec sa batterie de 6 150 mAh, comptez 2 à 3 jours d’utilisation en alternant réseau social, streaming, jeux, etc.

Lisez notre test de la Samsung Galaxy Tab A (2019) pour en savoir encore et toujours plus.

Un écran LCD de bonne qualité

L’interface One UI adaptée sur tablette

Une autonomie confortable au quotidien

Au lieu de 219 euros, la Samsung Galaxy Tab A (2019) au format 10,1 pouces est disponible à seulement 170 euros grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 via Acheter sur Google.

On la trouve également à 199 euros sur Boulanger.

Le modèle 8 pouces de la Samsung Galaxy Tab A (2019) est quant à lui disponible à 149 euros (au lieu de 169) sur Rue du Commerce.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.