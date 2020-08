Profitez d’une remise inédite de 160 € sur la Microsoft Surface Go 2

La Surface Go 2 est la nouvelle tablette abordable de Microsoft. On trouve aujourd'hui le modèle Intel Core M3 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 559 euros sur Amazon, alors que son prix est habituellement fixé à 719 euros.

Il existe plusieurs modèles de la tablette hybride Microsoft Surface Go 2. Certains sont proposés avec un processeur Intel Pentium Gold 4425 Y tandis que d’autres avec un Intel Core M3 plus performant. Seulement voilà, il n’est aujourd’hui pas une obligation de payer plus cher pour espérer plus de puissance grâce à cette promotion sur Amazon.

En bref

L’écran 10,5 pouces au format 2:3

L’autonomie confortable de 10 heures

La qualité améliorée des micros pour les appels

Au lieu de 719 euros, la Microsoft Surface Go 2 équipé d’un Intel Core M3 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage passe aujourd’hui à « seulement » 559 euros sur Amazon. Cela représente une économie de 160 euros, soit 22 % de réduction.

Pour en savoir plus 👇

La Microsoft Surface Go 2 est une évolution mineure. On constate tout d’abord un design très similaire entre l’ancien et ce nouveau modèle. La seule réelle différence vient de son écran qui s’appuie désormais sur une dalle tactile « Pixel Sense » de 10,5 pouces affichant une définition Full HD+ de 1 920 x 1 280 pixels.

Cependant, de nombreuses nouveautés sont à préciser, comme l’intégration des nouvelles normes Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6. On remarque également une amélioration au niveau de l’audio avec l’intégration de la technologie « Studio Mics ». Cette dernière clarifie la voix et atténue le bruit de fond lors des appels, ce qui est idéal si vous passez de nombreuses heures de la journée en visioconférence, par exemple.

La vidéo passe d’ailleurs par une caméra frontale 5 mégapixels de bonne facture. Celle de 8 mégapixels à l’arrière sera quant à elle plus utile pour scanner vos documents grâce à la nouvelle refonte de l’application Caméra.

En ce qui concerne la fiche technique, celle-ci n’a pas à rougir grâce à un CPU Intel Core M3 accompagné d’un GPU Intel HD Graphics 615 et 8 Go de mémoire vive. L’expérience utilisateur sera toujours fluide pour de la bureautique, moins pour des jeux 3D. Il faut enfin préciser que cette tablette hybride tourne sous Windows 10 S, une version allégée de l’OS où toutes les installations logicielles passent uniquement par le Microsoft Store.

La Microsoft Surface Go 2 propose également un stockage de 128 Go via SSD, mais il est tout à fait possible d’ajouter une microSD pour étendre largement cette capacité. De plus, 1 port USB-C, 1 port jack 3,5 mm et un port Surface Connect sont également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Microsoft Surface Go 2.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Microsoft Surface Go 2.

