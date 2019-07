Cdiscount Mobile propose une nouvelle offre pour les soldes d’été 2019. Son forfait mobile sans engagement passe à 100 Go de 4G pour 9,99 euros par mois la première année, puis à 20 euros. Une enveloppe de données idéale pour partager sa connexion ou dévorer du contenu en streaming.

Jusqu’au 8 juillet 2019, le nouveau forfait Cdiscount mobile en série limitée avec 100 Go de data est affiché à 9,99 euros par mois pendant les douze premiers mois de l’abonnement, puis passe à 20 euros par mois. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Comme d’habitude, le forfait « Immanquable » de Cdiscount comprend les appels illimités, ainsi que les SMS et MMS illimités, vers les fixes et les mobiles en France Métropolitaine. Il propose cette fois-ci une enveloppe 4G plus importante comparée des précédentes offres, avec notamment 100 Go de data utilisables partout dans l’Hexagone.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités, mais avec un niveau de data Internet moins important. L’enveloppe de data est alors réduite à 5 Go sur le réseau 3G+.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

Un forfait sans engagement

Avec un petit prix la première année

Et une couverture 4G très importante !

Le forfait Cdiscount Mobile 100 Go est à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 20 euros par mois.

L’offre est disponible jusqu’au 8 juillet prochain. Par ailleurs, notez que le coût de la carte SIM triple découpe est fixé à 10 euros.

Retrouvez le forfait Cdiscount Mobile 100 Go à 9,99 euros/mois

