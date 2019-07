Bouygues a mis à jour ses offres B&You sans engagement, et conserve une nouvelle fois son forfait mobile 5 Go pour 4,99 euros par mois, mais on perd l’offre 40 Go à 9,99. Les offres s’étendent toujours au-delà pour répondre à la majorité des besoins, mais surtout pour convenir à tous les budgets. Retrouvez les détails ci-dessous.

B&You 5 Go — 4,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 4,99 euros par mois est considéré comme une offre économique. Il comprend seulement 2 heures d’appel depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, mais les SMS et MMS sont en revanche en illimité depuis et vers ces mêmes destinations. Concernant l’enveloppe 4G, un total de 5 Go est attribué par mois, utilisable aussi bien en France (DOM inclus) qu’en Europe.

Retrouvez le forfait B&You 5 Go à 4,99€/mois

B&You 30 Go — 9,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 9,99 euros par mois est plus complet que le précédent. Il propose les appels, SMS et MMS en illimité depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe ainsi qu’une enveloppe 4G mensuelle multipliée par 6, soit 30 Go, dont 4 Go utilisables en Europe ou dans les DOM. On perd donc malheureusement 10 Go par rapport à la semaine précédente.

Retrouvez le forfait B&You 30 Go à 9,99€/mois

B&You 60 Go — 14,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 14,99 euros par mois propose le double de l’offre précédente. Toujours avec les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, il propose surtout une enveloppe de données 4G conséquente qui s’élève cette fois-ci à 60 Go en France Métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, 6 Go sont utilisables et décomptés de l’enveloppe totale.

Retrouvez le forfait B&You 60 Go à 14,99€/mois

B&You 80 Go — 16,99 euros par mois

Le dernier forfait B&You sans engagement à 16,99 euros par mois est évidemment le plus fourni et convient par la même occasion à celles et ceux qui recherchent une alternative aux box Internet via un boîtier 4G, par exemple. Il donne donc accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais avec une enveloppe 4G fixée à 80 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également illimités, avec 8 Go de data décomptés de l’enveloppe totale.

Retrouvez le forfait B&You 80 Go à 16,99€/mois

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?

Des offres diversifiées pour répondre à la majorité des besoins

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Toujours un prix à vie !

Les offres B&You sans engagement sont disponibles jusqu’au 5 août 2019 pour les nouveaux clients. Notez qu’il faudra néanmoins ajouter 10 euros sur la première facture pour recevoir votre nouvelle carte SIM.

Retrouvez les forfaits mobile B&You à partir de 4,99€/mois

Pour découvrir les autres offres du marché, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour dénicher le meilleur forfait mobile.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 40 Go 05 août Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 10€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 30 juillet Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 8,99€ 19,99€ Voir Série limitée B&You - 40 Go 24 juillet Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 9,99€ Voir Voir tous les forfaits