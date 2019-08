NRJ Mobile propose jusqu’au 19 août un forfait illimité avec 30 Go de données en France Métropolitaine pour 4,99 euros par mois pendant 6 mois avant de passer à 12 euros mensuels. Grâce à cette période de 6 mois à tarif très réduit, il est plus intéressant sur un an que les offres équivalentes.

Conjointement à son offre 100 Go, Euro-Information Telecom commercialise un second forfait NRJ mobile en série limitée : Appels/SMS/MMS illimité en plus de 30 Go de données en France Métropolitaine pour 4,99 euros pendant 6 mois puis 12 euros tout ronds et toujours sans engagement. C’est un bon moyen de faire des économies pendant 6 mois, et même pendant un an, puisque le prix moyen du forfait sur un an revient à moins à 8,5 euros par mois. Mois cher que RED pour autant de donnée.

Dans le détail, l’abonnement donne droit aux appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’à 30 Go en France Métropolitaine. Le débit sera réduit après la consommation de l’intégralité de l’enveloppe de données 4G. En Europe et dans les DOM, on conserve les appels et SMS illimités, mais la data est réduite à 5 Go, en 3G+ qui plus est, ce qui va limiter sensiblement les débits. Ceci étant dit, cela sera suffisant pour utiliser des applications de cartographie et communiquer sur les réseaux sociaux.

Rappelons que NRJ Mobile est un MVNO qui est raccordé aux trois plus grands opérateurs français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Cela lui permet de proposer une très bonne couverture réseau. La meilleure près de chez vous même puisque vous pouvez changer d’opérateur si vous la couverture du celui proposé par défaut ne vous convient pas.

Le forfait NRJ mobile 30 Go est proposé à 4,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois de l’abonnement, puis passe à 12 euros par mois. L’offre est disponible jusqu’au 19 août. L’offre est réservée aux nouveaux clients.

