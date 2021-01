RED, Sosh, B&You… c’est le moment de changer son forfait mobile pendant les soldes

De nombreux opérateurs profitent des soldes d'hiver 2021 pour baisser le prix de leurs forfaits mobile. Que ce soit RED, Sosh, B&You ou même NRJ Mobile, Auchan télécom et Cdiscount mobile, tous proposent de belles offres qui vous donnera sûrement envie de changer votre abonnement.

Vous payez trop cher votre forfait mobile ? Pendant les soldes d’hiver 2021, c’est sans aucun doute le bon moment de migrer vers un nouvel opérateur grâce aux nombreuses offres sans engagement disponibles à prix réduit. Cette sélection vous permettra alors de trouver le forfait qui correspond à vos besoins, mais surtout à votre budget.

Chez Auchan télécom

Le forfait mobile en série limitée chez Auchan télécom est le plus petit prix disponible. Il propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Quelques restrictions sont à savoir : 3h maximum par appel, limite de 129 destinataires maximum par mois et 99 vers et depuis l’UE et DOM.

En ce qui concerne le montant des données 4G, il s’élève à 30 Go à l’intérieur de l’Hexagone pour permettre la navigation web et l’écoute de musique via Spotify et consorts en toute tranquillité. Il faudra cependant jongler avec une connexion Wi-Fi à la maison et au travail pour ne pas dépasser votre enveloppe mensuelle. À l’étranger, vous bénéficiez de 3 Go.

L’offre est disponible jusqu’au 27 janvier 2021. Le tarif est conservé pendant 6 mois, puis passe à 12 euros.

Chez NRJ Mobile

NRJ Mobile met quant à lui à disposition deux forfaits mobile. L’un avec 50 Go de données 4G par mois et l’autre avec 80 Go, où ce dernier est un peu plus confortable si l’on ne veut pas jongler avec un réseau Wi-Fi pour ne pas dépasser sa consommation mensuelle. Dans les deux cas, l’opérateur octroie seulement 3 petits giga-octets à utiliser à l’étranger.

Sans surprise, on retrouve évidemment le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, de même depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Les mêmes contraintes sont appliquées que chez Auchan télécom, avec 3h max par appel et 129 destinataires en France, dont 99 en Europe/DOM.

Les offres sont disponibles jusqu’au 27 janvier 2021. Le tarif est bloqué pendant 6 mois, puis passe respectivement à 15,99 euros et 16,99 euros.

Chez Sosh

Le forfait mobile en série limitée chez Sosh propose les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec 70 Go de données 4G. Depuis et vers l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS illimités, vers un numéro français.

Pour Internet à l’étranger, l’opérateur chapeauté par Orange octroie habituellement la même enveloppe qu’en France, mais pas pour ses séries limitées. Celle-ci propose tout de même une enveloppe dédiée qui s’élève à 10 Go pour subvenir aux principaux besoins lors d’un voyage (comme rester en contact avec ses proches, naviguer sur Internet ou ouvrir Google Maps/Apple Plan).

L’offre est disponible jusqu’au 1er février 2021, sans prix qui double après un an.

Chez RED by SFR

Le forfait RED donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

Son enveloppe 4G s’élève 100 Go. C’est un montant confortable de data qui pourra répondre à la majorité des usages. Depuis l’Europe et les DOM, vous pourrez compter sur 12 Go de data.

L’offre est disponible jusqu’au 25 janvier 2021, sans prix qui double après un an.

Il y a aussi un forfait 60 Go, mais pas vraiment intéressant, car seulement 1 euro de moins.

Chez B&You

Comme son concurrent vert, le forfait mobile B&You sans engagement propose 100 Go de data à utiliser partout en France pour le même prix… enfin à un centime d’euros près. Cependant, Bouygues Telecom est un peu plus généreux en ce qui concerne la data à l’étranger, puisque le montant s’élève à 15 Go contre 12 Go chez RED.

Les appels, SMS et MMS illimités sont évidemment de la partie en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

L’offre est disponible jusqu’au 24 janvier 2021, sans prix qui double après un an.

Comme chez RED, il y a également un forfait 60 Go, mais pas vraiment intéressant, car seulement 1 euro de moins.

Chez Cdiscount mobile

On finit en beauté avec le forfait Cdiscount mobile qui propose une énorme quantité de données 4G pour un petit prix, à savoir 200 Go pour moins de 10 euros par mois. Vous aurez alors sûrement du mal à venir à bout de cette enveloppe, même en abusant des services de streaming et du jeu en ligne. C’est d’ailleurs une bonne option si vous passez par une box 4G pour avoir Internet à la maison. Comptez 5 Go depuis l’Europe et les DOM.

On retrouve ensuite le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, de même depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Les mêmes contraintes sont appliquées que chez Auchan télécom et NRJ Mobile, à savoir 3h max par appel et 129 destinataires en France, dont 99 en Europe/DOM.

L’offre est disponible jusqu’au 27 janvier 2021. Le prix est conservé pendant un an, puis passe à 24,99 euros.

Les forfaits 5G

La 5G est déployée à côté de chez vous ? Alors, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits 5G du moment.

