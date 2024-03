Lydia : comment créer et gérer une cagnotte ?

Besoin de régler un achat à plusieurs pour un anniversaire ou pour tout autres occasions entre amis, famille ou même collègues ? La cagnotte Lydia est un outil idéal pour y parvenir facilement et rapidement. On vous dit comment faire dans cet article.

Lorsqu’il s’agit d’organiser des événements, de collecter des fonds ou de réaliser des projets, les cagnottes en ligne sont devenues incontournables. Parmi les nombreuses options disponibles, la cagnotte Lydia fait partie des bonnes options, au même titre que Leetchi, Le pot commun ou Lyf. PayPal ne permettant plus de créer des cagnottes autres que via sa plateforme Paypal.me qui ressemble plus à une plateforme de donation.

L’avantage majeur de la cagnotte Lydia réside dans sa gratuité. En effet, créer et gérer une cagnotte via cette plateforme ne vous coûtera rien si tous les participants ont un compte (gratuit) chez Lydia, contrairement à d’autres solutions qui prennent un petit pourcentage de commissions sur la cagnotte. Autre bon point : il n’y aucune obligation d’avoir un compte Lydia pour en faire partie. Chacun peut participer, en accédant à la page en ligne de la cagnotte. Un participant peut choisir de payer par carte bancaire ou directement avec son compte Lydia.

Lydia Télécharger gratuitement

Comment créer une cagnotte sur Lydia ?

Pour créer une cagnotte Lydia, vous aurez forcément besoin de créer un compte. Mais pas d’inquiétude, nul besoin de créer un compte bancaire pour autant, juste une inscription via l’application Android et iOS.

Ouvrez l’application Lydia et connectez-vous à votre compte

Accédez à la section Cagnottes en haut de l’écran

en haut de l’écran Donnez un nom à votre cagnotte

à votre cagnotte Vous pouvez choisir de mettre un visuel à votre cagnotte (personnalisé ou par défaut)

à votre cagnotte (personnalisé ou par défaut) Vous pouvez alors partager votre nouvelle cagnotte via le lien fournis

Une fois que vous avez créé votre cagnotte, les personnes qui souhaitent participer peuvent contribuer sans avoir besoin d’un compte Lydia. Il leur suffit de disposer d’une carte bancaire valide. Vous pouvez partager le lien avec eux pour faciliter leur participation. Attention cependant, avec un compte Lydia gratuit, la cagnotte est plafonnée à 750 € maximum.

Tout au long de la durée de la cagnotte, vous pouvez suivre en temps réel l’évolution des dons et envoyer des remerciements aux participants. Lorsque vous êtes prêt à récupérer les fonds, vous avez deux options :

Transférer l’intégralité du montant vers votre compte Lydia

Utiliser directement les fonds depuis votre compte Lydia pour régler des achats en ligne.

Il est également possible de transférer une partie des fonds seulement, et de laisser le solde disponible pour d’autres transactions.