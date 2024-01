Messenger : comment savoir si quelqu’un vous a bloqué

Vous suspectez une personne de vous avoir bloqué sur Messenger ? Voici les astuces pour que vous en ayez le cœur net.

Vous n’arrivez pas à contacter une personne sur Messenger ? Pas de réponse ou le message ne semble pas lui être parvenu ? Il arrive parfois que nous ayons l’impression d’être bloqués par un contact sur Messenger, l’application de messagerie instantanée de Facebook. Lorsque quelqu’un vous bloque sur Messenger, il peut choisir de ne pas vous informer, d’où cette impression d’envoyer un message dans le vent.

Avant de vous donner des astuces pour savoir si quelqu’un vous a effectivement bloqué, il convient de mettre en garde concernant le harcèlement en ligne. Si une personne vous a effectivement bloqué, il y a de fortes chances que ce soit pour une bonne raison. Ainsi, si vous avez la confirmation que vous êtes effectivement bloqué par celle-ci, veuillez respecter sa décision et évitez de trouver un autre moyen de la contacter. Rappelons que le harcèlement en ligne est puni par la loi, l’auteur peut encourir jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et jusqu’à 30 000 euros d’amende.

Facebook Messenger Télécharger gratuitement

Pour aller plus loin

Comment supprimer son compte Facebook définitivement ?

Comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Messenger ?

Tout d’abord, Messenger ne donne aucune indication quant au fait qu’une personne vous a effectivement bloqué. Cependant, quelques détails peuvent vous mettre la puce à l’oreille. Si vous ne pouvez pas voir la dernière heure de connexion de votre contact ni son statut en ligne, cela peut signifier que cette personne vous a bloqué. Toutefois, il est possible que la personne ait simplement désactivé son statut en ligne ou qu’elle ne soit pas connectée depuis un moment.

Lorsque vous envoyez un message à un contact, la notion « Envoyé » apparaît pour indiquer que le message a bien été… envoyé. Si le cercle avec la photo de profil n’est pas indiqué en dessous du message au bout d’un certain temps, cela peut indiquer que la personne vous a bloqué. Cependant, cela peut également signifier que le destinataire n’a pas encore ouvert le message, surtout si c’est un contact avec qui vous ne discutez pas fréquemment. Dans certains cas, il est aussi possible que Messenger affiche un avertissement lorsque vous envoyez un message comme « Message non envoyé » ou « Cette personne ne reçoit pas de messages pour le moment », mais cet affichage n’est pas très fréquent.

Autre élément qui pourrait vous donner une indication : si le compte de la personne n’apparaît pas du tout lorsque vous la recherchez, cela peut indiquer que son compte a été supprimé au lieu de vous avoir bloqué. Voici autant d’indices qui peuvent mettre la puce à l’oreille.