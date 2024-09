Adieu apps tierces sur iPhone : le convertisseur caché d’iOS 18 va changer votre vie

Vous en avez marre des apps de conversion bourrées de pubs ? Bonne nouvelle : iOS 18 a une surprise pour vous ! Apple a enfin intégré un convertisseur universel dans votre iPhone. On vous dit tout sur cette pépite cachée.

Vous pensiez tout savoir sur iOS 18 ? Il y a encore des choses à découvrir. On est tombés sur un convertisseur universel directement intégré à votre iPhone.

Pour aller plus loin

iOS 18 est arrivé : les 6 nouveautés à essayer dès maintenant

Alors oui, je vous vois venir avec vos grands yeux surpris. « Un convertisseur ? Sérieux ?« . Croyez-moi, une fois que vous l’aurez essayé, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans pendant toutes ces années.

Pour aller plus loin

Le changement le plus important d’Apple cette année se trouve là où on ne l’attendait pas

La fin du casse-tête des conversions

Avouez-le, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à jongler entre plusieurs apps pour convertir des devises, des unités de mesure, ou que sais-je encore ? C’est fini, tout ça ! Apple a enfin décidé de nous simplifier la vie en intégrant un convertisseur ultra-complet directement dans la calculatrice de l’iPhone.

Mais attention, on ne parle pas d’un simple convertisseur de devises ici. Non, non, Apple a vu les choses en grand. Il peut convertir à peu près tout et n’importe quoi : des devises aux longueurs, en passant par l’énergie, les surfaces, et même le carburant. C

C’est parti pour un petit tuto express :

Ouvrez la calculatrice de votre iPhone

Repérez l’icône en forme de calculatrice dans le coin inférieur gauche. Cliquez dessus !

Tada ! Vous voilà dans le saint des saints. Activez la fonction « Convertisseur » et le tour est joué.

Simple comme bonjour, non ? Et le meilleur dans tout ça, c’est que ça fonctionne même sans connexion internet.

Pour aller plus loin

iOS 18 installé… Voici 7 réglages à faire immédiatement sur votre iPhone