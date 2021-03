Comment bloquer les publicités ciblées d’Apple sur iPhone en trois clics

Dès iOS 14.5, Apple exige que les éditeurs demandent par défaut le consentement des utilisateurs pour le pistage marketing. Néanmoins, Apple applique-t-il cette règle à lui-même ? Non, mais vous pouvez désactiver cette option.

Depuis plusieurs mois, Apple fait l’objet de plaintes pour pratique antitrust. Dernièrement, c’est l’association française France Digitale qui a déposé une plainte devant la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) pour violation des règles de l’Union européenne vis-à-vis de la confidentialité et des règles régissant la concurrence. Apple ne serait pas tenu aux mêmes exigences que les autres développeurs d’applications en matière de confidentialité et du traitement des données de suivi des utilisateurs.

Pour rappel, la prochaine version d’iOS (14.5) va forcer les développeurs à obtenir le consentement explicite de leurs utilisateurs pour pouvoir les pister et partager les données récoltées à des réseaux publicitaires tiers. Comme nous avons pu le constater, Apple ne suit pas ses propres règles.

En effet, Apple est également une régie commerciale qui vend divers espaces publicitaires à des annonceurs. Vous avez des annonces publicitaires, par exemple, sur l’App Store. Apple est autorisé par défaut à utiliser les données collectées sur ses utilisateurs depuis ses propres applications en vue d’y afficher des publicités ciblées.

Comment désactiver les publicités ciblées d’Apple ?

C’est relativement simple, cela nécessite 3 clics. Rendez-vous dans les réglages d’iOS, puis dans Confidentialité.

Une fois dans Confidentialité, faites défiler le menu jusqu’en bas et cherchez Publicité Apple.

Il vous suffit des désactiver les publicités ciblées en décochant l’option Publicités ciblées.