Avec le déploiement de macOS Sonoma, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant de partager des mots de passes et autres clés d'identifications avec des personnes de confiance, disposant du matériel compatible. On vous explique quelles sont les conditions requises pour profiter de cette fonction, et comment en tirer parti.

Vous souhaitez partager vos mots de passe avec votre moitié, votre famille, avec un colocataire ou simplement avec l’un de vos contacts ? C’est désormais possible. Le déploiement de macOS Sonoma a permis à Apple d’inaugurer une fonction offrant précisément la possibilité de partager des mots de passe, ou d’éventuelles clés d’identification.

Pratique et simple à mettre en place, cette fonctionnalité implique néanmoins que chaque personne concernée par ce partage dispose d’un ou plusieurs des appareils suivants : un iPhone sous iOS 17 (ou plus récent), un iPad sous iPadOS 17 (ou supérieur), ou un Mac animé par macOS Sonoma (ou une version ultérieure). Ces précisions étant faites, détaillons à présent comment créer un groupe de partage de mots de passe en quelques clics.

Comment partager des mots de passe avec vos proches dans macOS Sonoma ?

Commençons par la procédure qui permet de créer un groupe de partage. Pour ce faire, allez dans les Réglages Système de macOS, puis cliquez sur l’onglet « Mots de passe ». Respectez ensuite les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton « Ajouter » orné d’un « + » en haut de la fenêtre, puis optez pour la création d’un « Nouveau groupe partagé ».

Ajoutez un nom pour ce nouveau groupe (« Frandroid » dans notre exemple).

Cliquez ensuite sur « Ajouter des personnes » pour sélectionner les différents contacts avec lesquels vous voulez effectuer le partage. Notez que si le nom de certains contacts est estompé, c’est parce qu’ils ne disposent pas d’un appareil compatible.

Cliquez ensuite sur « Créer » pour que le groupe soit finalisé.

Vous disposez désormais d’un groupe de partage de mots de passe dont vous êtes l’administrateur. Vous êtes le seul à pouvoir ajouter ou supprimer des personnes du groupe, de le renommer ou de le supprimer. Voici maintenant comment ajouter des mots de passe à ce nouveau groupe de partage.

Retournez dans l’onglet « Mots de passe » depuis les Réglages Système de macOS.

Sélectionner le groupe que vous venez de créer (l’icône est bleue avec deux silhouettes blanches, en haut de la fenêtre).

Cliquez sur le petit « + » pour créer un nouveau mot de passe ; ou plus vraisemblablement pour en ajouter un déjà enregistré sur votre trousseau iCloud.

Il ne vous reste plus qu’à cocher les différents mots de passe que vous souhaitez ajouter depuis la liste qui s’affiche, puis cliquer sur « Déplacer ».

Les mots de passe sélectionnés s’ajoutent au groupe et peuvent être désormais utilisés par les autres membres.

Notez que les contacts que vous avez ajoutés au groupe auront la possibilité d’accepter ou refuser votre invitation. Il est d’ailleurs possible de les prévenir par message via l’option dédiée lors du processus d’ajout de nouveaux contacts au groupe.

Dernière précision, et pas des moindres : chacune des personnes du groupe peut modifier les mots de passe et clés d’identification que vous avez partagés. Elles peuvent par ailleurs partager d’autres mots de passe au groupe à leur tour.