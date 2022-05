Filmer de nuit au smartphone : mission impossible ?

Les smartphones se débrouillent de mieux en mieux avec les photos de nuit. Mais en vidéo, qu’est-ce que ça donne ? C’est le défi que nous avons lancé à Olivier Schmitt, un photographe professionnel.

Les progrès réalisés par les smartphones dans le domaine des photos de nuit sont impressionnants. Le bruit a quasiment disparu, l’ambiance nocturne se reflète fidèlement et certains smartphones sont désormais capables de mieux discerner les détails que des yeux humains. Mais est-ce la même chose en vidéo ?

Pour répondre à cette question, nous avons demandé au youtubeur et photographe professionnel Olivier Schmitt de créer un petit clip vidéo, de nuit, avec un Samsung Galaxy S22 Ultra… Et uniquement en mode portrait. Et nous lui avons demandé de nous expliquer comment il a fait. Le résultat, le voici :

Olivier a également écrit un tutoriel en trois étapes pour accompagner cette vidéo.