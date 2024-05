Elon Musk a encore tué Twitter

De longs mois après la promesse initiale, Twitter n'est définitivement plus. Elon Musk a annoncé la fin de la migration de Twitter.com vers X.com. Causant au passage quelques problèmes.

Cette fois on peut définitivement dire adieu à Twitter et son oiseau bleu. Deux ans après l’annonce du rachat de Twitter par Elon Musk, l’un des hommes les plus riches du monde a annoncé la fin de la migration de Twitter.com vers X.com.

Depuis ce matin, nous avons également constaté une redirection automatique. Si vous tentez d’accéder à Twitter.com, vous êtes automatiquement redirigé vers X.com. Un bandeau d’avertissement est affiché à l’écran pour expliquer cette redirection et demander à nouveau le consentement aux cookies.

Quelques problèmes à la migration

La transformation de Twitter en X s’était fait rapidement au niveau de l’application officielle du service, mais jusqu’à présent, on trouvait encore des traces de Twitter ici ou là, notamment au niveau des pages de support. Les mentions ont disparu pour l’essentiel, même si certains vieux articles continuent de mentionner Twitter et l’oiseau bleu.

Cette migration n’est pas sans problème pour certains navigateurs. Par exemple, la protection contre le suivi de Firefox est devenue inopérante. Les développeurs de Mozilla sont déjà au travail pour régler le problème et permettre à nouveau d’accéder au réseau social.

L’extension Control Panel for Twitter qui permet de personnaliser l’expérience du réseau social et de faire revenir plusieurs des fonctions avant le rachat par Elon Musk, a déjà été mise à jour pour prendre en compte cette nouvelle redirection.