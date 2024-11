Après le PC, Neuralink veut maintenant contrôler un bras mécanique par la pensée

Après avoir permis à des patients de contrôler un ordinateur par la pensée, l’entreprise Neuralink veut désormais permettre à ses patients de contrôler un bras robotique.

Bras robotique pour illustration // Source : Cash Macanaya pour Unsplash

Neuralink, l’entreprise fondée par Elon Musk souhaitant créer une interface électrique cerveau-machine, vient d’obtenir l’autorisation de lancer une étude pour permettre à des patients de contrôler un bras robotique par la pensée, rapporte Reuters.

Une étude à ses débuts

La start-up Neuralink a reçu une approbation de la part de Santé Canada pour lancer un essai de son dispositif. Reuters rapporte que les neurochirurgiens canadiens en lien avec l’entreprise vont pouvoir recruter six patients atteints de paralysie pour cette étude.

On apprend sur le site de Neuralink, que les patients doivent être âgés de 22 ans minimum et présenter une tétraplégie liée à une lésion de la moelle épinière ou de la maladie de Charcot depuis au moins un an et sans amélioration. L’étude semble partie pour durer au moins six ans avec des contrôles réguliers avec les chercheurs entre le domicile des patients et la clinique.

« Une avancée pour la liberté »

« Il s’agit d’une première étape importante vers la restauration non seulement de la liberté numérique, mais aussi de la liberté physique », s’est félicitée Neuralink sur X (Twitter).

Bien qu’à l’essai, la technologie de Neuralink s’appuie sur des progrès notables et parais confiante pour la suite de ses opérations. Dernièrement, elle avait offert à un patient la possibilité de jouer à un jeu vidéo par la pensée.