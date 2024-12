Parcoursup 2024 : le site ouvre ses portes aujourd’hui avec de nombreuses nouveautés

Les bachelières et bacheliers les plus prévenants peuvent d’ores et déjà se renseigner sur leur avenir avec l’ouverture ce mercredi de la plateforme Parcoursup. À l’occasion, le service se dote de quelques nouveautés.

Choisir une formation post-bac peut être intimidant. Après la relative linéarité, de l’enseignement secondaire s’ouvre des centaines de perspectives différentes partout en France. Pour aider les élèves de terminal à faire leur choix, la plateforme Parcoursup ouvre aujourd’hui ses portes afin d’aiguiller au mieux celles et ceux qui souhaiteraient se renseigner sur les différentes formations post-bac.

Pour le moment, impossible de formuler ses vœux pour l’année 2025-2026. Cette option arrivera à partir du 15 janvier prochain. Cette avant-première permet simplement de se renseigner sur les différents cursus qui attendent les futurs bacheliers et bachelières. Histoire d’aiguiller au mieux ces élèves, le ministère de l’Éducation supérieure a aussi mis à disposition de nouveaux outils sur sa plateforme.

Des infos pour bien choisir

Les différentes formations disposent désormais toutes d’une « carte d’identité » listant leurs différentes caractéristiques. On y retrouve la nature de l’établissement (public, privé, etc.,), le caractère sélectif ou non de la filière et l’éligibilité aux bourses. Une simplification pour des informations autrefois éclatées dans plusieurs onglets.

Un outil permet également de jauger de ses chances d’accéder à la formation voulue selon sa moyenne générale et ses choix de spécialités. Parcoursup indiquera alors la fréquence de réponses positives à des profils similaires, en précisant tout de même qu’une simulation positive ne garantit pas une admission, puisque « d’autres critères sont pris en compte par la formation dans l’examen des candidatures ». Un autre onglet permettra également de voir le profil type des lycées qui ont intégré cette formation dans les années précédentes, avec la moyenne générale et les différentes spécialités choisies à l’époque.

Enfin, un dernier recoin du site permet de voir les débouchés des formations proposées. Que ce soit le taux de passage en deuxième année ou le taux d’insertion professionnelle des étudiants déjà passés par là. La plateforme promet même bientôt de mettre à disposition « des données sur le salaire indicatif net/mois observé à l’échelle nationale un an après la sortie des études ».

Les vœux à partir de mi-janvier

D’autres changements, comme le « ménage » promis par le ministère de l’Éducation supérieure dans les formations privées frauduleuses, attendront malheureusement la rentrée prochaine, l’extrême instabilité politique n’ayant pas permis de mener le projet à bien.

Suite à l’ouverture de Parcoursup, il sera possible de formuler ses vœux entre le 15 janvier et le 13 mars 2025, de finaliser son dossier jusqu’au 2 avril et d’attendre patiemment les réponses qui arriveront à partir de juin 2025.