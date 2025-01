À l’occasion de l’annonce des résultats trimestriels de Meta, Mark Zuckerberg a détaillé son plan d’attaque pour 2025 et son envie de rendre Facebook « culturellement influent ».

Facebook continue sa mue. Après s’être aligné politiquement et techniquement avec les souhaits de l’administration Trump, Mark Zuckerberg a détaillé les changements à venir sur le premier réseau social au monde, relate Techcrunch.

Lors de l’annonce des résultats trimestriels et via un document interne qui a naturellement fuité, le patron de Meta a précisé sa vision pour 2025

Le Facebook « d’antan »

Officiellement, la priorité N° 1 de Mark Zuckerberg cette année est de revenir aux « racines » de Facebook. « Facebook est utilisé par plus de 3 milliards d’internautes chaque mois et nous voulons accroître son influence culturelle », a d’abord dit le PDG, « je suis impatient de retrouver le Facebook d’antan ».

Si l’on devine aisément une volonté de jouer sur une certaine nostalgie tout à fait Trump-compatible, le responsable n’a donné aucun détail particulier, si ce n’est donc son envie de « revenir aux racines de Facebook, à la manière dont le site était utilisé dans le temps », quitte à ne plus avoir le nez sur les résultats trimestriels, promet Zuckerberg.

En privé, par contre, les contours de ces changements sont apparus plus clairement. Lors d’une réunion top secrète auquel Business Insider, The Verge et 404 Media ont eu accès, le patron de Meta a donné ses orientations pour l’année « intense » qui arrive.

Réitérant son envie de se débarrasser des codeurs et codeuses « les moins performants » pour éventuellement les remplacer par des IA, il a également confirmé la fin des programmes de discrimination positive au sein de l’entreprise, arguant que « l’on ne peut pas faire des choses qui avantagent des groupes spécifiques, même si l’on essaie de compenser d’autres choses ».

Sur les questions de modération, que Facebook a largement désinvesties ces derniers mois, permettant aux discours de haine de fleurir sur la plateforme, Mark Zuckerberg veut essayer de revenir « dans l’air du temps ». Les règles adoptées ces dernières années ont « réduit la liberté d’expression sur nos services », regrette le PDG, qui précise tout de même que « lorsque nous laissons quelqu’un dire quelque chose sur notre plateforme, cela ne signifie pas forcément que l’on est d’accord, mais simplement que nous voulons être un espace où il est possible de discuter de ces choses-là ».

L’idée d’un retour à un Facebook « d’antan » laisse entendre une politique plus permissive, potentiellement en phase avec les nouvelles tendances du web social. La modération actuelle, perçue comme intrusive par certains utilisateurs, pourrait être allégée, au risque d’ouvrir la porte à davantage de contenus problématiques.

Il semblerait donc que le retour aux « racines » de Facebook soit une manière pour Zuckerberg de revenir à une époque où le site n’avait pas à rendre de comptes sur quoi que ce soit. Une époque où il était possible de diffuser une fusillade en direct, de harceler des médecins ou de vendre les données des utilisateurs aux plus offrants.

