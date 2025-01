Mark Zuckerberg va (encore) virer une partie des employés de Meta

En pleine transformation d’image, le créateur de Facebook a annoncé avec une certaine brutalité son envie de se séparer des employés les « moins performants » au sein de son entreprise.

Crédit : Joe Rogan

La transformation de Mark Zuckerberg en Elon Musk bis est en bonne voie. D’après des informations récoltées par Bloomberg, le PDG de Meta va procéder à des licenciements massifs au sein de ses équipes afin de « briller dans des technologies de pointe », comme l’IA ou la réalité augmentée.

Le groupe, qui chapeaute entre autres Facebook et Instagram, avait déjà procédé à des coupes massives dans ses forces vives ces dernières années en se séparant de plus de 20 000 personnes entre 2022 et 2024. Mais, cette fois-ci, les intentions et le vocabulaire de Mark Zuckerberg ont considérablement changé.

« Relever le niveau de performance »

En 2022, le PDG affirmait qu’il n’y avait « pas d’autres solutions » que les licenciements, se désolant qu’il faille « dire au revoir à des collègues talentueux ». En 2025, le ton a nettement évolué. Dans le mail partagé aux employés, Zuckerberg évoque le besoin de « relever le niveau en matière de contrôle des performances » et son envie « d’éliminer plus rapidement les personnes peu performantes ».

Si le responsable tente d’être rassurant en expliquant qu’il « n’accompagnera pas automatiquement vers la sortie tous celles et ceux qui n’ont pas rempli leurs objectifs » si « leurs progrès sont encourageants », on sent tout de même que les méthodes de Musk chez Twitter ont fait de l’effet à Mark Zuckerberg.

Une filiation assumée avec Elon Musk

Cette « recalibration » des équipes, comme le PDG la présente, a pour but de faire face à « l’année de travail intense » qui attend Meta. On retrouve là les mêmes éléments de langage qu’Elon Musk employait il y a un an lorsqu’il promettait d’instaurer une culture de travail « extrêmement hardcore » chez Twitter. Là aussi, le PDG californien avait promis de se débarrasser de tous celles et ceux qui n’atteignaient pas des « performances exceptionnelles ».

En tout, c’est environ 5 % des employés qui devraient être poussés vers la sortie d’ici au 10 février prochain, soit environ 3600 travailleurs et travailleuses. Sans doute une manière de renforcer « l’énergie masculine » que Zuckerberg veut voir fleurir chez Meta. Dans ses pratiques managériales comme dans son rapport au politique, le fondateur de Facebook semble désormais assumer sa filiation avec Elon Musk.