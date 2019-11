Vous l’avez vu partout, le Black Friday arrive, voire même est déjà lancé pour certains marchands. Vous savez certainement qu’il va y avoir beaucoup de promotions. Mais à part ça ? Voilà tout ce qu’il faut savoir sur le vendredi noir.

Vous l’avez vu partout, à la télévision, sur des panneaux publicitaires et bien évidemment sur le web : le Black Friday, ou vendredi noir en bon Français arrive. Tous les commerçants seront sur le pont, et FrAndroid aussi, pour vous faire part des meilleures offres.

Ça, nous l’avons tous compris. Mais d’où vient le Black Friday finalement ? Pourquoi n’en entend-on parler que depuis quelques années en France, quand a-t-il lieu exactement, est-il si important que ça, comment se préparer et comment le suivre ? Vous avez des questions, nous avons les réponses.

Quelle est la date du Black Friday ?

Si l’histoire du Black Friday est floue, sa date est elle bien connue : c’est le vendredi qui suit Thanksgiving aux États-Unis. En 2019, le Black Friday tombe donc le 29 novembre. Si la date n’est pas immuable, c’est parce que celle de Thanksgiving ne l’est pas. Ce jour, ô combien important pour les Américains, correspond au quatrième jeudi de novembre.

Le Black Friday ne dure donc théoriquement qu’une seule journée, mais au fil de temps, l’événement a eu tendance à s’allonger. D’une journée, nous sommes passés à un week-end, puis à week-end prolongé, et désormais une semaine complète, voire un peu plus.

Tant et si bien que l’on parle désormais de la Black Friday Week. Elle s’étale du lundi précédant le jour fatidique au lundi suivant. Ce dernier est aussi connu sous le nom de Cyber Monday. En 2019, ce dernier aura donc lieu le 2 décembre. Passée cette date, les promotions ne seront plus disponibles, du moins pour la grande majorité d’entre elles.

D’où vient le Black Friday, et pourquoi ce nom ?

Comme nous le disions plus haut, l’histoire du Black Friday est relativement floue. La première apparition connue du terme (en lien avec un événement commercial) remonte à 1961, dans un article de Denny Grisworld, spécialiste des relations publiques et créateur de l’hebdomadaire Public Relation News :

Pour les commerçants du centre-ville, les deux plus grosses journées sont celles qui suivent Thanksgiving. Les embouteillages qui en découlent sont un problème agaçant pour la Police de Philadelphie. Ils ont pour habitude d’appeler ces jours post-Thanksgiving le vendredi noir et le samedi noir.

Le noir viendrait donc de l’affluence particulièrement importante des consommateurs en quête de cadeaux de Noël. Les rues étaient « noires de monde », dirait-on en français. Une affluence rendue possible par Thanksgiving, l’un des rares jours fériés au USA, qui permet aux employés de faire « le pont ».

D’autres explications sont également évoquées, notamment celle des commerçants qui pendant ce week-end passaient d’un bilan comptable écrit en rouge, c’est-à-dire déficitaire, à un bilan bénéficiaire, écrit en noir. Cette version fait toutefois moins consensus, et on l’accuse même de n’être qu’une histoire publicitaire.

C’est dans les années 80 que le terme s’est ensuite réellement popularisé et c’est à cette époque que les magasins commencèrent à en faire un véritable argument commercial, rimant avec fortes promotions. En France, il aura fallu attendre 2014, sous l’impulsion d’Amazon, pour qu’il se popularise. Pour répondre à l’Américain, les commerçants Hexagonaux lui emboîtèrent le pas.

Combien rapporte le Black Friday ?

En quelques années, le Black Friday est devenu d’une importance capitale pour tous les commerçants. Selon les prévisions de la Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance), le chiffre d’affaires cumulé en France devrait s’élever à 1,7 milliard d’euros sur la période des 4 jours du Black Friday et du Cyber Monday.

Cela correspond à presque 10% des revenus générés de la période de Noël. Toujours selon la Fevad, les e-commerçants devraient engranger 20 milliards d’euros sur la période. Bref, c’est un carrefour à ne pas manquer, et c’est ce qui explique que la quasi-totalité des marchands se jette désormais dans l’arène.

Si les e-commerçants ont réagi rapidement, les magasins physiques ont mis un peu plus de temps à s’y mettre. Toutefois, il n’est désormais plus rare de voir certaines grandes enseignes — principalement — physiques, et même des boutiques de quartier proposer des réductions pour l’occasion.

Comment se préparer pour le Black Friday ?

Pour profiter au mieux des offres, voici quelques conseils pour bien vous préparer :

Établissez une liste des produits dont vous avez besoin, ou dont vous avez envie. Sachez que de manière générale ce sont les produits technologiques qui profitent des meilleures promos et notamment les téléviseurs.

Si vous n’avez pas d’idée nous avons concocté une petite liste des produits à surveiller qui, on le pense, devraient avoir droit à de jolies promotions.

Vous pouvez également consulter nos guides d’achat pour trouver le produit qui vous convient le plus

Sachez enfin que certaines enseignes vous permettent de créer une « wishlist » de produits pour les commander le moment venu.

