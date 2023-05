Dans notre dernière vidéo publiée sur YouTube, nous expliquons en détails, mais de manière concise, tout ce qu'il faut savoir sur ChatGPT.

Depuis des jours, des semaines, des mois, on entend parler de ChatGPT à toutes les sauces. Mais aussi de GPT-4, du nouveau Bing, de Google Bard, de la course à l’IA, etc. Comme toutes ces questions autour des intelligences artificielles peuvent vite donner le tournis, le sémillant Robin Wycke, membre de l’équipe vidéo de Frandroid et nerd assumé devant l’Éternel, s’est emparé du sujet pour vous expliquer tous les détails importants à connaître.

Promis, les explications sont claires et concises pour que vous puissiez briller en société dès que cette question atterrira sur la table en plein dîner mondain. Dans cette vidéo, on s’intéresse à la manière dont ChatGPT est entrainée, à son poids en gigaoctets, aux différences importantes à connaître entre GPT et ChatGPT ou encore aux erreurs de cet agent conversationnel. Beau programme !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Vous saurez notamment pourquoi Robin commence la vidéo en affirmant que « ChatGPT ne comprend rien » en réalité !

L’IA est partout en 2023

Il s’agit là d’une bonne occasion de rappeler l’engouement du monde de la tech autour des intelligences artificielles. Microsoft et Google mettent le paquet sur l’IA pour booster pléthore de leurs services, mais ce sont loin d’être les seuls acteurs du marché à s’engouffrer joyeusement dans ce segment.

ChatGPT, par l’usage massif qu’il génère et la couverture médiatique dont il profite, reste l’outil qui symbolise le plus ce nouveau paradigme. Notons toutefois que, en ce qui concerne la génération d’images, c’est Midjourney qui attire toutes les lumières.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.