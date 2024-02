16 exemples de vidéos créées avec Sora d’OpenAI et leurs prompts associés

OpenAI a lancé Sora. Pour le moment, on doit se fier aux vidéos mises en avant, l'outil est disponible pour très peu de personnes. Mais d'après ce qu'il est dit, les possibilités sont aussi vastes que votre imagination. Ces 16 vidéos ne sont qu'un début. Sommes-nous sur le point de tous devenir des réalisateurs de génie ?

Voici le nouvel outil d’OpenAI qui transforme vos idées en vidéos juste en quelques mots. Ça s’appelle Sora d’OpenAI.

Depuis du texte (un prompt), Sora est un studio numérique, prêt à donner vie à n’importe quelle idée. Pour le moment, l’outil n’est pas disponible pour tout le monde, OpenAI veut s’assurer que de contrôler la création de vidéos trompeuses, et de bien intégrer les métadonnées pour tracer l’origine des vidéos.

Pour aller plus loin

Sora, le nouveau modèle d’OpenAI, crée des vidéos impressionnantes : voici quelques exemples

Pour le moment, OpenAI a mis quelques exemples en ligne ? Bluffant. Ce nouveau système est capable de générer des vidéos allant jusqu’à 60 secondes. Sora peut « générer des scènes complexes avec plusieurs personnages, des types de mouvements spécifiques et des détails précis ».

OpenAI précise que Sora tire parti de DALL·E, il intègre des méthodes de recalibration avancées pour traduire précisément les directives textuelles en vidéos. Ce modèle a également la capacité d’ajouter du mouvement à des images statiques ou de prolonger le contenu de vidéos préexistantes.

Les exemples fournis, accompagnés de leurs prompts, révèlent des vidéos d’une qualité impressionnantes, dotées d’animations fluides et avec peu d’anomalies, bien qu’il faille garder à l’esprit que ce sont des démonstrations soigneusement sélectionnées par l’entreprise.

Selon OpenAI, Sora constitue une fondation pour « des applications aptes à appréhender et à reproduire le monde réel », laquelle anticipe que cela « représentera un jalon crucial dans l’accomplissement de l’AGI» — l’Intelligence Artificielle Générale, un dispositif extrêmement autonome capable de dépasser les capacités humaines dans la majorité des activités à valeur économique.

Les vidéos

Les 16 exemples en vidéo, nous avons réalisé un court montage.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les prompts

Prompt 1

Une femme élégante marche dans une rue de Tokyo illuminée par des néons chaleureux et des enseignes animées. Elle porte une veste en cuir noir, une longue robe rouge et des bottes noires, et tient un sac à main noir. Elle porte des lunettes de soleil et du rouge à lèvres rouge. Elle marche avec confiance et décontraction. La rue est humide et réfléchissante, créant un effet miroir des lumières colorées. De nombreux piétons se promènent.

Prompt 2

Plusieurs mammouths laineux géants avancent en foulant une prairie enneigée, leur longue fourrure laineuse flottant légèrement au vent pendant qu’ils marchent, des arbres couverts de neige et des montagnes enneigées dramatiques au loin, une lumière d’après-midi avec des nuages filants et un soleil haut dans le lointain créent une lueur chaleureuse, la vue basse de la caméra est stupéfiante capturant le grand mammifère poilu avec une belle photographie, profondeur de champ.

Prompt 3

Un jeune homme dans la vingtaine est assis sur un morceau de nuage dans le ciel, lisant un livre.

Prompt 4

Vidéo en gros plan photoréaliste de deux navires pirates se battant l’un contre l’autre alors qu’ils naviguent à l’intérieur d’une tasse de café.

Prompt 5

Scène animée montrant un gros plan d’un petit monstre duveteux agenouillé à côté d’une bougie rouge fondue. Le style artistique est en 3D et réaliste, avec un accent sur l’éclairage et la texture. L’atmosphère du tableau est celle de l’émerveillement et de la curiosité, le monstre observant la flamme avec de grands yeux et la bouche ouverte. Sa pose et son expression véhiculent un sentiment d’innocence et de jeu, comme s’il explorait le monde autour de lui pour la première fois. L’utilisation de couleurs chaudes et d’un éclairage dramatique renforce davantage l’atmosphère cosy de l’image.

Prompt 6

Vue de drone des vagues se brisant contre les falaises accidentées le long de la plage de garay point à Big Sur. Les eaux bleues qui s’écrasent créent des vagues à la crête blanche, tandis que la lumière dorée du soleil couchant illumine le rivage rocheux. Un petit îlot avec un phare se trouve au loin, et des buissons verts couvrent le bord de la falaise. La chute abrupte de la route vers la plage est un exploit dramatique, avec les bords de la falaise saillant au-dessus de la mer. C’est une vue qui capture la beauté brute de la côte et le paysage accidenté de la Pacific Coast Highway.

Prompt 7

Plusieurs mammouths laineux géants avancent en foulant une prairie enneigée, leur longue fourrure laineuse flottant légèrement au vent pendant qu’ils marchent, des arbres couverts de neige et des montagnes enneigées dramatiques au loin, une lumière d’après-midi avec des nuages filants et un soleil haut dans le lointain créent une lueur chaleureuse, la vue basse de la caméra est stupéfiante capturant le grand mammifère poilu avec une belle photographie, profondeur de champ.

Prompt 8

L’histoire de la vie d’un robot dans un cadre cyberpunk.

Prompt 9

Un gros plan extrême d’un homme aux cheveux gris et barbu dans la soixantaine, plongé dans ses pensées en réfléchissant à l’histoire de l’univers alors qu’il est assis à un café à Paris, son regard se porte sur des personnes hors champ qui passent alors qu’il reste presque immobile, habillé d’un manteau en laine et d’une veste, portant un béret marron et des lunettes, avec une apparence très professorale, et à la fin, il offre un sourire discret comme s’il avait trouvé la réponse au mystère de la vie, l’éclairage est très cinématographique avec la lumière dorée et les rues et la ville de Paris en arrière-plan, profndeur de champ, style cinématographique de film 35mm.

Prompt 10

Une animation en silhouette magnifique montre un loup hurlant à la lune, se sentant seul, jusqu’à ce qu’il retrouve sa meute.

Prompt 11

Un chat réveille son propriétaire endormi en exigeant son petit-déjeuner. Le propriétaire tente d’ignorer le chat, mais ce dernier essaie de nouvelles tactiques et finalement, le propriétaire sort une réserve secrète de friandises de sous l’oreiller pour tenir le chat à distance un peu plus longtemps.

Prompt 12

Une portée de chiots golden retriever jouant dans la neige. Leurs têtes sortent de la neige, couvertes.

Prompt 13

La caméra suit derrière un SUV blanc vintage avec un porte-bagages noir alors qu’il accélère sur une route de terre raide entourée de pins sur un flanc de montagne abrupt, la poussière se soulève de ses pneus, le soleil brille sur le SUV alors qu’il avance sur la route de terre, projetant une lueur chaleureuse sur la scène. La route de terre serpente doucement au loin, sans autres voitures ou véhicules en vue. Les arbres de chaque côté de la route sont des séquoias, avec des taches de verdure éparpillées. La voiture est vue de l’arrière suivant le virage avec aisance, donnant l’impression d’une conduite robuste à travers un terrain accidenté. La route de terre elle-même est entourée de collines et de montagnes abruptes, avec un ciel bleu clair au-dessus et des nuages filants.

Prompt 14

Reflets dans la fenêtre d’un train traversant les banlieues de Tokyo.

Prompt 15

Une caméra de drone tourne autour d’une magnifique église historique construite sur un affleurement rocheux le long de la côte amalfitaine, la vue met en valeur des détails architecturaux historiques et magnifiques et des chemins et terrasses en escalier, des vagues se brisant contre les rochers en dessous alors que la vue surplombe l’horizon des eaux côtières et les paysages vallonnés de la côte amalfitaine en Italie, plusieurs personnes au loin marchent et profitent des vues sur les terrasses des vues dramatiques sur l’océan, la lumière chaude de l’après-midi crée une sensation magique et romantique de la scène, la vue est capturée avec une belle photographie.

Prompt 16

La caméra suit derrière un SUV blanc vintage avec un porte-bagages noir alors qu’il accélère sur une route de terre raide entourée de pins sur un flanc de montagne abrupt, la poussière se soulève de ses pneus, le soleil brille sur le SUV alors qu’il avance sur la route de terre, projetant une lueur chaleureuse sur la scène. La route de terre serpente doucement au loin, sans autres voitures ou véhicules en vue. Les arbres de chaque côté de la route sont des séquoias, avec des taches de verdure éparpillées. La voiture est vue de l’arrière suivant le virage avec aisance, donnant l’impression d’une conduite robuste à travers un terrain accidenté. La route de terre elle-même est entourée de collines et de montagnes abruptes, avec un ciel bleu clair au-dessus et des nuages filants.