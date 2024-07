Ce champion de la confidentialité lance une IA générative pour vos e-mails

Proton introduit une nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle générative. Baptisée Proton Scribe, elle permet aux utilisateurs de générer ou de corriger leurs e-mails sans utiliser ni stocker leurs données.

IA par-ci, IA par-là. L’intelligence artificielle est la nouvelle marotte du monde de la tech, et pour cause : la génération de contenu à l’aide de quelques mots peut faciliter de nombreuses tâches et rendre l’interaction avec nos appareils numériques plus conviviale. Mais, cela implique souvent de se connecter à des serveurs distants, voire même de sacrifier la confidentialité de nos données pour permettre aux programmes de s’améliorer et de s’entraîner. Un véritable repoussoir pour de nombreux utilisateurs.

Heureusement pour eux, il existe des acteurs qui fondent leur philosophie sur le respect de la vie privée, et parmi les noms les plus réputés du secteur, il y a bien évidemment Proton. L’entreprise veut se substituer aux géants de l’industrie tels que Google grâce à Proton Drive, Proton VPN ou encore Proton Mail, avec pour mot d’ordre la confidentialité. C’est d’ailleurs ce dernier qui s’apprête à entrer dans l’ère de l’IA générative avec l’intégration d’un outil de génération de texte, Proton Scribe.

Dans un communiqué de presse, l’entreprise suisse explique qu’il peut aider « les utilisateurs à rédiger des e-mails sur la base d’un simple script », mais aussi à corriger un texte ou à en changer le ton, une inspiration directe de ce que Google offre désormais dans Gmail. La fonctionnalité est accessible via un bouton situé à côté de celui dédié aux pièces jointes, pour le moment sur le client web de Proton Mail et sur ses applications de bureau.

Une IA sans atteinte à la vie privée, c’est possible !

Bien entendu, Proton est très attaché à la protection de la confidentialité. Scribe fonctionne localement, sur les appareils des utilisateurs, de sorte qu’aucune donnée n’en sort. Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, l’entreprise propose tout de même d’avoir recours à ses serveurs sécurisés et no-logs.

Parallèlement, les données utilisées par l’outil ne sont pas partagées avec des tiers et ne sont pas utilisées pour former les modèles open-source utilisés par Scribe, qui l’est tout autant. Par ailleurs, Proton oblige, celui-ci est régulièrement contrôlé par des audits indépendants de sécurité et de confidentialité. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas avoir affaire à une IA générative, il est possible de désactiver bonnement et simplement la fonctionnalité.

Si Scribe existe, c’est pour une bonne raison : « Nous avons réalisé que, que Proton construise ou non des outils à base d’IA, les utilisateurs vont utiliser l’Intelligence Artificielle, avec souvent des conséquences importantes sur leur vie privée », explique Andy Yen, PDG de l’entreprise. En effet, selon une étude menée par celle-ci, pas moins de 60 % de ses utilisateurs souhaiteraient avoir accès à ce type de fonctionnalités. Mais, plutôt que de les laisser « rentrer des informations personnelles dans des outils d’IA tiers qui ont souvent des pratiques de confidentialité épouvantables, il était préférable de créer des outils d’IA axés sur la confidentialité directement dans Proton Mail ».

Proton Scribe est en cours de déploiement et est disponible comme module complémentaire pour les clients de Proton Mail Business à partir de 2,99 € par utilisateur et par mois, avec un essai gratuit de 14 jours. D’autre part, il sera intégré dans les abonnements Visionary et Lifetime sans coût supplémentaire.

Ce nouvel outil s’ajoute aux nombreuses initiatives de Proton pour offrir des solutions plus respectueuses de la vie privée des internautes. Récemment, la société suisse s’est attaquée à Google Photo via Proton Drive, ou encore à Google Doc et Microsoft 365 avec le tout nouveau Proton Docs, complétant ainsi un écosystème qui devient de plus en plus robuste et incontournable.