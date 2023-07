Changer de messagerie pour Proton Mail : c’est facile et mieux pour votre confidentialité

Avez-vous déjà entendu parler de Proton Mail ? Cette alternative à Gmail respectueuse de la vie privée a conquis en quelques années plus de 100 000 utilisateurs. On vous explique comment migrer vers Proton Mail et pourquoi c'est une bonne idée.

Correspondance privée ou professionnelle, historique des commandes, abonnement à des newsletters… Les informations contenues dans une boite mail peuvent être sensibles. D’autant que les services gratuits de messagerie n’hésitent pas à les utiliser pour en apprendre encore un peu plus sur vous, afin de vous cibler plus précisément avec des publicités.

De ce constat est né Proton en 2014. À contre-courant des géants du numérique, la firme suisse met un point d’honneur à garantir la sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs, tout en offrant un service de messagerie complet, intégrant même un VPN. Et pour couronner le tout, la migration de votre ancienne messagerie vers Proton se fait très simplement.

Les emails : un point d’accès privilégié pour vous tracer

Sécuriser sa boîte email passe habituellement par une analyse antivirus et par la détection d’éventuels cas d’hameçonnage. Pourtant, la collecte de données personnelles peut prendre bien d’autres formes.

Par exemple, la plupart des emails promotionnels et des newsletters contiennent des traceurs, aussi appelés « pixel espions ». Indétectables à l’œil nu, ces images d’une taille de 1×1 pixel sont chargées de détecter votre équipement, le système d’exploitation et le navigateur utilisés, votre adresse IP, ou encore l’heure à laquelle vous ouvrez le courriel. Des informations précieuses pour mieux vous connaître, vous comprendre, et donc pour vous adresser le plus efficacement possible de la publicité ciblée.

En complément, les grands éditeurs comme Google, Microsoft ou Yahoo! scannent le contenu de tous vos emails, afin d’assurer une complémentarité de leurs services. C’est ainsi qu’ils détectent un rendez-vous dans un email et vous proposent de l’ajouter à votre calendrier. Or, un tel process implique que vos données personnelles soient lisibles et accessibles par ces services. Mais peut-on vraiment parler de confidentialité si un géant de la tech a accès au contenu de tous vos emails ?

Proton : la promesse d’une confidentialité totale de vos emails

Dès sa création il y a neuf ans, la firme helvétique s’est mise au défi de proposer une messagerie respectueuse de la vie privée. Sur ce point, Proton chiffre systématiquement tous les emails reçus et envoyés de bout en bout, et ne peut donc aucunement accéder à leurs contenus.

De fait, aucune de vos informations personnelles n’est collectée et partagée à des tiers. Un tel niveau de sécurité et de confidentialité n’est pas uniquement lié à la politique commerciale de l’entreprise, mais répond avant tout à la règlementation suisse, classée comme l’une des plus strictes au monde en la matière.

Exit donc les scans intempestifs de votre boîte email et les traceurs. Non seulement ces derniers sont automatiquement détectés, mais en plus Proton se charge de renvoyer des données anonymisées à ses émetteurs. Ils ne peuvent donc pas savoir quand vous avez ouvert leur email, ni même obtenir votre adresse IP, votre localisation ou toute autre information relative à votre connexion.

Pour aller encore plus loin, lorsque certains échanges requièrent une vigilance particulière, Proton permet de protéger l’email concerné par un mot de passe. Ainsi, même l’éditeur de la messagerie du destinataire ne peut pas accéder à son contenu.

Un design personnalisable et des fonctionnalités avancées

Si Proton Mail met avant tout l’accent sur la confidentialité, la firme suisse n’en oublie pas pour autant l’essentiel. Sa solution se révèle aussi complète que celles des grands noms du secteur et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées.

Pratique, cette messagerie est accessible depuis un navigateur web, depuis l’application Proton Mail (disponible sur Android et iOS), ou encore via le client mail de votre choix. Pour cette dernière alternative, Proton a développé la fonction « bridge », chargée de garantir le chiffrement de bout en bout de tous les messages, alors même qu’ils transitent par un logiciel tiers.

À cela s’ajoute une interface hautement personnalisable. Proton permet de choisir précisément la couleur du thème global, du mode sombre, de chaque dossier, et offre de multiples options pour disposer les éléments affichés à l’écran. Les plus organisés peuvent créer des dossiers et des labels pour retrouver rapidement une chaîne d’emails selon le type de correspondance.

Et ce n’est pas tout. Proton Mail propose également des fonctionnalités plus avancées comme les envois programmés d’emails ou le désabonnement en un clic à des newsletters. Enfin, l’entreprise vous propose de personnaliser le nom de domaine de votre nouvelle adresse email et de créer toute une série d’alias pour ne pas avoir à transmettre vos véritables coordonnées à certains sites douteux.

Migrer vers Proton, c’est très facile

Lorsqu’on possède son adresse email depuis plusieurs années, il paraît difficile d’en changer. Entre les rendez-vous et les anniversaires fermement enregistrés dans le calendrier, l’historique d’emails, les programmes de fidélité auxquels vous avez adhéré et l’organisation mise en place, votre messagerie actuelle renferme une multitude d’informations pratiques que vous ne voulez surtout pas perdre.

Heureusement, Proton a mis en place un outil pour faciliter la migration et retrouver en quelques clics toutes ces données : Easy Switch. Cette solution simple est adaptée à tous les services de messagerie. Tout se passe via l’interface de Proton Mail, il n’y a même pas besoin d’installer une application supplémentaire.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Importer via Easy Switch » depuis les paramètres et de préciser si le rapatriement concerne Gmail, Yahoo Mail, Outlook, ou une autre messagerie. Vous pouvez ensuite choisir d’importer vos emails, vos calendriers et/ou vos contacts.

La personnalisation est tellement poussée que Proton vous permet soit de tout importer, soit de vous limiter au dernier mois, au dernier trimestre ou encore à l’année qui vient de s’écouler. Vous pouvez aussi opter uniquement pour la migration de certains dossiers que vous aviez créés sur votre ancienne boîte de réception. Il est également possible de rediriger automatiquement les nouveaux mails reçus sur votre ancienne boite de réception vers Proton Mail.

Pour finaliser le processus, Proton vous invite à vous authentifier auprès de votre ancienne messagerie et à accorder toutes les autorisations nécessaires au transfert de données. Et le tour est joué ! En seulement quelques minutes, tout votre historique, votre agenda et vos contacts sont intégrés à votre nouveau compte Proton Mail.

Un compte gratuit et des outils supplémentaires en option

Proton dispose de plusieurs offres, et la version de base est totalement gratuite. Idéale pour se lancer dans Proton Mail, celle-ci comprend notamment :

la création d’une adresse email ;

1 Go d’espace de stockage (valable aussi pour Proton Drive) ;

3 calendriers ;

un service VPN de base comprenant une centaine de serveurs ;

un gestionnaire de mot de passe.

Toutefois, pour accéder à certaines fonctionnalités avancées, il est nécessaire de se tourner vers la formule Mail Plus à 3,99 euros par mois. Celle-ci permet de créer jusqu’à dix adresses email, dont une avec un nom de domaine personnalisé, et propose un espace de stockage élargi à 15 Go. Petit bonus non inclus dans la formule gratuite : vous pouvez partager votre calendrier à des tiers, une option très pratique pour organiser des évènements avec ses amis ou sa famille.

Enfin, l’offre Unlimited à 9,99 euros par mois est la plus complète avec pas moins de 500 Go de stockage, 15 adresses email, dont 3 avec des domaines personnalisés, mais surtout un VPN à faible latence et compatible avec tous les services de streaming.

Vous voulez faire découvrir la messagerie en ligne de Proton à toute votre famille ? La firme suisse a concocté une formule Family prenant en charge jusqu’à six utilisateurs. Disponible à partir de 19,99 euros par mois, celle-ci comprend un large espace de stockage de 3 To, un VPN et un gestionnaire de mot de passe.