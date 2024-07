Google en danger : OpenAI dévoile SearchGPT, son moteur de recherche nouvelle génération, moderne, et propulsé par l’intelligence artificielle

Jamais la position de Google dans la recherche sur le web n'avait été autant mise en danger. Le géant historique de la recherche voit apparaitre de nouvelles méthodes de recherche qui arrivent à convaincre les nouvelles générations. OpenAI saute sur l'occasion pour dévoiler SearchGPT, son moteur de recherche basé sur GPT.

Google sera-t-il bientôt ringard ? Le géant de la recherche doit faire face ces derniers mois à des alternatives très convaincantes. On pense notamment à TikTok, de plus en plus utilisé par les jeunes générations à la place de Google pour effectuer des recherches.

Une autre alternative, c’est ChatGPT d’OpenAI. Même si l’outil d’IA générative de texte n’a pas été pensé pour cet usage, de nombreuses personnes lui posent des questions de culture générale en langage naturel pour éviter de passer par Google.

OpenAI va plus loin ce 25 juillet en dévoilant SearchGPT.

Pour aller plus loin

Microsoft lance la « recherche générative » pour faire mieux que Google : tout comprendre sur cette nouveauté

SearchGPT : c’est quoi ? Comment ca marche ?

SearchGPT, c’est comme ChatGPT, un prototype d’outil basé sur GPT, le grand modèle de langage développé par OpenAI. Il s’agit cette fois, comme son nom l’indique, d’un outil entièrement pensé pour de la recherche.

Ici, SearchGPT peut interroger le web en temps réel pour trouver les informations pertinentes en rapport avec votre recherche. Surtout, l’outil va vous indiquer les sources lui ayant permis de générer une réponse. OpenAI donne l’exemple d’un lien vers un article de Reuters concernant les jeux olympiques de Paris 2024.

Les résultats de recherche donnés en exemple par OpenAI nous montrent de belles illustrations avec les explications de la réponse avec éventuellement des graphiques ou des tableaux explicatifs. On est loin de l’affichage présenté par ChatGPT.

Évidemment, tout se fait avec une conversation naturelle où l’on peut poser des questions à notre façon, mais aussi en faisant des rebonds : SearchGPT sera capable de garder le contexte et donc comprendre le sujet dont vous parlez.

OpenAI promet d’afficher un maximum de liens pour mettre en avant les éditeurs de site web. Il s’agit de l’une des grandes craintes des sites de presse qui voient leur contenu remis à contribution par les moteurs d’IA sans que cela se traduise par une source de revenu.

Comment accéder à SearchGPT ?

SearchGPT est seulement accessible comme prototype en bêta fermé. Pour y accéder, il faut donc s’inscrire sur liste d’attente directement sur le site d’OpenAI.