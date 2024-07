La recherche sur Bing ne sera bientôt plus la même : la page de résultats va bientôt s'enrichir de réponses générées par IA grâce aux différents modèles de langages utilisés par Microsoft. Une véritable réponse à Google qui semble prometteuse.

Microsoft continue d’intégrer progressivement l’IA à tous ces services, qu’ils soient intégrés à Windows ou sur le web. Son moteur de recherche Bing a été le premier à proposer son assistant Copilot (anciennement Bing Chat), proposant des réponses personnalisées basées sur les résultats de recherche.

Aujourd’hui, Bing passe un cap et va complètement refondre sa page de résultats de recherche grâce à l’IA générative et plusieurs modèles de langage (LLM) qui proposeront des réponses directes aux requêtes des utilisateurs.

Microsoft Bing Télécharger gratuitement

La recherche par IA sur Bing

Cette nouvelle expérience n’est pour l’instant disponible que pour une faible part de requêtes, afin d’en évaluer l’impact. Lors d’une recherche, différents encarts s’afficheront afin de proposer des réponses précises, accompagnés d’un index à la manière d’un wiki. Tout comme pour Google, il sera possible d’évaluer la pertinence de ces résultats via des icônes de pouces vers le haut ou vers le bas.

À première vue, la recherche générative de Bing nous semble garder la pertinence de la recherche classique avec des résultats offrant une mise en forme bien plus digeste et immédiate. Il faudra cependant tester l’expérience pour voir si elle ne souffre pas des mêmes écueils observés chez Google ces derniers mois.

Chacun de ces nouveaux blocs est accompagné de liens vers les sources, permettant aux utilisateurs d’approfondir les sujets s’ils le souhaitent.

(Bing) comprend la requête de recherche, examine des millions de sources d’information, adapte dynamiquement le contenu et génère des résultats de recherche dans une nouvelle présentation générée par l’IA afin de répondre plus efficacement à l’intention de la requête de l’utilisateur

Il s’agit là d’un fonctionnement similaire au module AI Overview du moteur de Google, vivement décrié depuis son lancement en mai dernier. Les résultats de recherche traditionnels seront toujours présents dans la colonne de droite pour conserver l’expérience classique de Bing. C’est l’essence de cette nouvelle expérience pour Microsoft :

L’expérience de recherche générative est conçue dans cette optique, notamment en conservant les résultats de recherche traditionnels et en augmentant le nombre de liens cliquables, comme les références dans les résultats.

La firme avoue être en train d’évaluer l’impact de cette mise à jour pour les éditeurs et créateurs de contenus, qui seront forcément mis sur le côté par de tels résultats. Selon leurs premières données, l’expérience « maintient le nombre de clics vers les sites web et soutient un écosystème web sain ». Actuellement, il n’est pas possible de tester cette nouvelle expérience en France, mais elle devrait être déployée dans les prochains mois.