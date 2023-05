TikTok fait de la concurrence sur la recherche, Google réagit

Face à la concurrence que représente TikTok sur la recherche en ligne, Google entend réagir. Lors de la Google I/O, le moteur de recherche a présenté « Perspectives », un onglet de recherche qui entend afficher des vidéos, des images ou des écrits tirés des réseaux sociaux. Une nouvelle manière de chercher pour venir concurrencer les réseaux sociaux.

Ce mercredi 10 mai avait lieu la Google I/O 2023, la grand-messe du géant du web où il a présenté ses nouveautés, tant matérielles que logicielles. La tendance était cette année à l’intelligence artificielle, y compris par rapport au moteur de recherche, mais ce n’est pas tout. Google a annoncé « Perspectives », une sorte de filtre de recherche axé sur les publications de forums ou de réseaux sociaux.

Un nouveau filtre de recherche sur Google : davantage de réseaux sociaux

Dans les semaines à venir, un nouveau filtre de recherche fera son apparition dans Google : « Perspectives », qui rejoindra les actualités, images, vidéos, livres, etc. Google précise sur son blog que « vous verrez exclusivement des vidéos, des images et des messages écrits, courts ou longs, que les internautes ont partagés sur des forums de discussion, des sites de questions-réponses et des plateformes de médias sociaux. »

Aujourd’hui, ces diverses publications sont déjà référencées par Google. On pense notamment à la question que vous avez posée à Google pour un problème informatique que vous n’arrivez pas à résoudre, problème qu’a aussi eu un internaute il y a des années de cela et qui a posté la solution sur un forum. Les vidéos TikTok et certains tweets sont aussi affichés dans les résultats de recherche, tout comme les vidéos de YouTube, Dailymotion, etc. Google en profite d’ailleurs pour indiquer que ces différents contenus seront davantage mis en avant dans les résultats de son moteur de recherche. Ce dernier entend mettre l’accent sur l’originalité des contenus, dans le but qu’ils répondent à la question précise que se pose tel ou tel internaute.

Mais là, l’intégration devrait être meilleure et surtout plus adaptée. Seront affichés les noms des créateurs de contenu relayés, leur photo de profil, mais aussi des informations sur la popularité de leur contenu.

La concurrence de TikTok et autres sur la recherche en ligne

Si Google est le moteur de recherche en tant que tel avec le plus de parts de marché dans le monde, et de loin, ce n’est pas le seul à répondre à cet usage. On compte aussi YouTube, avec sa barre de recherche qui permet de trouver des vidéos qui y sont publiées, et qui comptabilise énormément de recherches. Mais fort heureusement pour Google, YouTube, c’est aussi Google.

L’autre « vrai » concurrent et qui commence sérieusement à pointer le bout de son nez — principalement chez les plus jeunes — c’est TikTok. Grâce à son système de hashtags et le fonctionnement des trends (ou tendances), le réseau social de ByteDance est devenu lui aussi un vrai moteur de recherche. Actualités, meilleurs restaurants du coin, recette de cuisine avec les légumes qui restent… On peut trouver de tout dans les vidéos publiées, tant et si bien que cela devient une réelle alternative à Google. C’est pourquoi la firme se devait sans doute réagir.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !