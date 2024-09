Pour son assistant vocal Alexa, Amazon mise gros sur cette IA extérieure

Amazon s’apprête à jouer un coup de maître. Le géant américain aurait choisi une IA externe pour propulser la nouvelle génération de ses enceintes Echo.

Amazon, le mastodonte du e-commerce et de la tech, semble prêt à confier les clés de sa précieuse Alexa à un petit nouveau dans le monde de l’intelligence artificielle.

Selon Reuters, la prochaine version de l’assistant vocal serait propulsée non pas par une IA maison, mais par Claude AI, le chatbot IA développé par Anthropic.

Mais pourquoi diable Amazon abandonnerait-il sa propre technologie ? Il semblerait que le géant ait rencontré quelques petits soucis techniques. Le plus gros casse-tête ? La latence. En clair, le temps que met Alexa à comprendre ce que vous lui demandez et à vous répondre.

Apparemment, l’IA d’Amazon prenait son temps, avec 6 à 7 secondes pour traiter une requête. Autant dire une éternité à l’ère du « tout, tout de suite ». Face à ce défi, les ingénieurs d’Amazon auraient jeté l’éponge et se seraient tournés vers Claude pour offrir une expérience plus rapide et fluide. Bien sûr, Amazon reste discret sur le sujet.

Une alliance inattendue, mais pas si surprenante

Vous vous demandez peut-être pourquoi Amazon choisirait spécifiquement Claude ? Figurez-vous que le géant du e-commerce a investi la bagatelle de 4 milliards de dollars dans Anthropic.

Cette nouvelle version d’Alexa, qui devrait être dévoilée en octobre prochain, ne sera pas gratuite. Amazon prévoit de la proposer entre 5 et 10 dollars par mois. Un petit prix à payer pour avoir un assistant vocal qui comprend enfin ce que vous lui demandez du premier coup ? Peut-être. Mais ne vous inquiétez pas, la version classique (et gratuite) d’Alexa restera disponible. Elle sera juste un peu moins… intelligente.

Les enjeux d’une telle décision

Cette décision d’Amazon n’est pas anodine. Elle intervient dans un contexte où l’entreprise cherche à redresser la barre dans sa division d’assistants vocaux. Entre fin 2022 et début 2023, Amazon a dû se séparer de près de 28 000 employés, dont une partie travaillait sur Alexa. Des rumeurs parlent même de pertes annuelles de 5 milliards de dollars pour cette seule division. Autant dire que la pression est forte pour que cette nouvelle version cartonne.

Mais au-delà des chiffres, c’est toute une stratégie qui se dessine. En s’alliant avec Anthropic, Amazon montre qu’il est prêt à mettre de côté sa fierté pour offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. C’est aussi un aveu : dans la course effrénée à l’IA, même les géants peuvent avoir besoin d’un coup de pouce.

Mais précisons qu’Apple a aussi usé de la même stratégie, en s’alliant à OpenAI avec ChatGPT, tout comme Microsoft.