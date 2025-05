C’est quoi le Model Context Protocol (MCP) ? Ce standard adopté par Google et Microsoft cette semaine

Souvent présenté comme « l’USB-C de l’IA », le Model Context Protocol (MCP) a connu une grande accélération cette semaine après l’annonce par Microsoft et Google de son adoption.

Le principe du Model Context Protocol (MCP) est assez simple. Il s’agit d’un protocole standard et ouvert crée par Anthropic, permettant de créer une interopérabilité entre les modèles d’IA d’un côté, et les outils ou applications faisant appel à ces modèles de l’autre.

Autrement dit, si une application Slack décide d’intégrer des fonctions lié à l’IA, elle peut se contenter de faire des appels MCP, et c’est ce dernier qui transmettra au modèle installé sur la machine.

Cette couche d’abstraction permet en principe d’accélérer grandement le développement de l’utilisation de l’IA dans les applications. On peut mettre à jour le modèle ou le changer totalement, sans réinventer la roue.

Le changement majeur cette semaine est l’adoption par Microsoft et Google de ce standard. D’abord Microsoft qui annonce à la fois intégrer le Model Context Protocol (MCP) Steering Committee, qui gère le standard, mais aussi implémenter le standard dans la plupart de ces produits.

Ainsi, GitHub, Copilot Studio, Dynamics 365, Azure, Azure AI Foundry, Semantic Kernel, Foundry Agents et Windows 11 vont adopter chacun le MCP.

Google a aussi annoncé le support du MCP nativement dans son SDK et au niveau des API de Google Gemini.

En mars, c’est le géant du secteur OpenAI (ChatGPT) qui annonçait son intégration de MCP dans ses produits.

Si on compare le MCP à l’USB-C de l’IA, alors on peut se demander si Apple rejoindra aussi la dance à son tour. Après tout, le géant à la pomme participe justement au standard de l’USB-C.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !